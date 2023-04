Acusa AMLO a presidenta de la Suprema Corte de querer negociar “en lo oscurito” tema de la Guardia Nacional

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, buscó negociar con su gobierno el tiempo para que entrara en vigor el fallo sobre la desincorporación de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que rechazó hacer acuerdos “en lo oscurito” e instruyó a su gabinete no contestarle “ni el teléfono”.

Al reiterar que con su decisión la Corte actuó mal e incluso llamar “corruptos” a los ocho ministros que votaron a favor de invalidar el decreto por el que la Sedena tenía el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional tras señalar que no actuaron con criterio jurídico, sino político, el presidente López Obrador aseguró que el plazo dado e incluso que la ministra presidenta buscara un acuerdo significa que “se arrepintieron” de la decisión que tomaron.

“Se arrepintieron, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. ‘No’, le dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública, no, nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito, les dije ni les contesten el teléfono”, dijo en su mañanera de este viernes 21 de abril desde Veracruz.

López Obrador detalló que fue ayer en un desayuno entre la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, que ésta le hizo la propuesta sobre un acuerdo para determinar el tiempo para que se acatara el fallo sobre la Guardia Nacional.

“Ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad con la presidenta de la Corte, cuando me enteré les dije ‘no quiero ningún enjuague porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución porque quiero que sea el pueblo el que decida’”, comentó.

Además, dijo que la ministra Norma Piña incluso le comentó a la secretaria de Seguridad que no debía de quejarse de la decisión que tomaron en la Corte, ya que sería ella la que al final manejaría a la Guardia Nacional.

“Le dijo la presidenta de la Cote a la secretaria ‘oye, pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional?’ Politiquería ramplona, abriéndole el apetito, ¿qué le contestó? ‘No es un asunto mío’, pero lamentable el nivel de indignidad cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad”, reprochó.

Ayer la Corte determinó que el gobierno federal tiene hasta el 1 de enero de 2024 para cumplir la sentencia y que la Guardia Nacional ya no dependa de la Sedena y regrese a la Secretaría de Seguridad, resolución que no se puede acatar, aseguró López Obrador ya que es hasta el otro año cuando entrará en vigor.

“Es que queda igual, hasta se arrepintieron ayer, estaban muy prepotentes, pero la gente está en contra de ellos, porque ya no es el tiempo de antes. Pero, ¿cómo se acata la resolución? No se puede acatar porque en teoría entra en vigor hasta el 1 de enero”, comentó.

Aseguró que con la decisión de la Corte de declarar inconstitucional que la Guardia Nacional dependa de la Sedena se regresó “a los tiempos de Calderón y García Luna” al señalar que en ellos la Policía Federal “se corrompió por completo”.

“Se creó esa Policía Federal sin disciplina, sin profesionalismo, sin mística, sin honestidad y empezó a ser manejada por jóvenes en ese entonces ambiciosos, sin principios, sin ideales y miren en lo que terminó”, mencionó.

Fuente: Excélsior