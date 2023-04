Aprueban diputados creación de la “Aerolínea del Bienestar”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tanto en lo general como en lo particular, en una Sesión Ordinaria realizada este jueves 20 de abril en la Cámara de Diputados, se aprobó la Reforma a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la cual se promueve la creación de una aerolínea del Estado. Con 263 votos a favor y 219 en contra, la Aerolínea del Bienestar ve luz verde. A este proyecto también se le conoce como “Rescate de Mexicana”.

Con los votos en contra del PAN, PRI, PRD y MC, el bloque lopezobradorista conformado por Morena, PT y PVEM, avalaron el dictamen que reforma el artículo 10 BIS de la citada ley, con la modificación se establece que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede otorgar títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular.

“La vigencia del título de asignación será por tiempo indefinido, y sólo concluirá cuando se acredite fehacientemente que ya no existe causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social que salvaguardar, o por razones de seguridad nacional que la justifiquen. La entidad asignataria tendrá las mismas obligaciones que tengan las personas concesionarias de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos, pero no puede transmitir sus derechos y obligaciones a terceras personas físicas o morales privadas”, señala la reforma al artículo.

Durante la discusión de la reforma, que se turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación, a nombre de la bancada de Morena, la legisladora Guadalupe Chavira, basó su argumento de defensa al dictamen calificando las decisiones de la actual administración. “La transformación va en serio y la transformación va por el camino correcto”, señaló.

En su posicionamiento se refirió indirectamente al ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien momentos antes se pronunció en contra de la reforma por ir en detrimento de los recursos del país.

El diputado priista respondió los señalamientos y cuestionó a Morena sobre la propuesta que acusó va en contra de los ciudadanos y a manera de ejemplo sobre lo que pasará con la aerolínea del Estado, se refirió al desvió de recursos por más de 17 mil millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

“Qué parte no entiende Morena de que no es lo mismo ayudar a los mexicanos con subsidios a los grupos más necesitados, que desperdiciar subsidios cuando los servicios aéreos lo utilizan solo el 30 por ciento de los mexicanos, qué parte no entiende Morena, que jugar a la tiendita y tirar 17 mil millones de pesos de Segalmex que distribuyó gorgojos y leche podrida y ahora quieren jugar a los avioncitos para seguir perdiendo más dinero, qué parte no entiende Morena que este país tiene que pensar en los mexicanos y no en los ideales prepotentes que no entiende las necesidades del pueblo que representa”, señaló Guajardo.

En su oportunidad, y a nombre de la fracción parlamentaria del PAN, el legislador Carlos Madrazo, llamó a votar en contra del proyecto, toda vez que, dijo se trata de un esquema de subsidio que afectará a la economía del país y advirtió que ocurrirá lo mismo que con los altos precios de la gasolina.

“El PAN les pide su voto en contra de este dictamen porque lo que hace es promover un esquema de subsidio, primero los pobres, dicen, pero tal parece que lo primero que quieren son más pobres, los dineros de la nación quieren ser dilapidados en actividades que no benefician a México ni a los mexicanos, invitamos a los sindicatos de trabajadores de aviación y a la industria turística a que se manifiesten y no permitan que haya un manejo político de las industrias de la aviación y del turismo, si el gobierno se mete en ese sector, el precio del boleto estará igual que el precio de la gasolina, por las nubes”, señaló el panista.

Fuente: El Heraldo de México