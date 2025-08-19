Adán Augusto se queda como coordinador de Morena en el Senado: ‘La presidenta lo respeta’

Comparte esta Noticia

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO.– El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, descartó que Adán Augusto López vaya a dejar la coordinación de Morena en el Senado de la República, esto en medio de la polémica por su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, cuando fue gobernador de Tabasco, que lidera la organización criminal La Barredora.

Tras concluir una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, la tarde de este lunes 18 de agosto, en Palacio Nacional, que tuvo una duración de una hora y media, y a la que también acudió Adán Augusto López, Monreal fue cuestionado sobre los cambios en las coordinaciones de Morena en ambas cámaras, a lo que él respondió con un rotundo “no, en absoluto”.

El líder morenista en San Lázaro dijo que vio en la presidenta Claudia Sheinbaum una actitud de ratificación de Adán Augusto López al frente del Senado

“Lo que yo observé es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Lo que yo observé es que tiene la presidenta respeto el senador Adán Augusto López”, dijo.

Aunque Adán Augusto se retiró de la reunión a toda prisa y sin dar declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador afirmó que “nunca se tocó tema incómodo, tema de discusión, de diferencia ni ningún reclamo”, y precisó que en la reunión se habló de las 30 reformas que se discutirán durante el periodo ordinario que arrancará el 1 de septiembre, así como la ruta que se seguirá para la reforma electoral.

Agregó que están a la espera de que concluyan los foros y consultas que llevará a cabo la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, con el fin de analizar las conclusiones que presenten.

Fuente: El Financiero