Rafa Marín escucha inquietudes ciudadanas en la casa ejidal de Tulum

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TULUM.- Con la participación de habitantes de diversas comunidades y de la cabecera municipal, Rafa Marín encabezó la tarde de este domingo un encuentro ciudadano en la casa ejidal de Tulum, donde se abordaron temas relacionados con el desarrollo de la región y las inquietudes de la población.

De acuerdo con información difundida por los organizadores, al evento asistieron representantes y vecinos de las comunidades de Chanchen 1, Chanchen Palmar, Sahacab Mucuy, Hondzonot, Yaxché, Cobá, San Pedro, Akumal, Francisco Uh May y de la cabecera municipal de Tulum.

La reunión se desarrolló en un ambiente de participación y diálogo directo, permitiendo a los asistentes intercambiar opiniones y plantear propuestas sobre diversos asuntos de interés comunitario.

Durante su intervención, Rafa Marín compartió aspectos de su trayectoria personal y profesional, además de expresar el vínculo que mantiene con Quintana Roo.

“Yo adopté esta tierra desde esa época y aquí me voy a morir y aquí voy a vivir el resto de mi vida”, señaló ante los asistentes.

Asimismo, destacó la importancia de la honestidad en el servicio público y del manejo responsable de los recursos públicos.

“Cuando se trabaja con honestidad y se administran de la mejor manera los recursos del pueblo, alcanzan para muchas cosas”, afirmó.

Los asistentes aprovecharon el espacio para expresar inquietudes relacionadas con sus comunidades y compartir puntos de vista sobre las oportunidades de desarrollo para la zona, en una jornada que concluyó con un intercambio abierto entre ciudadanos y participantes.