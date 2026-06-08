Llegan a Chetumal los primeros autobuses eléctricos del sistema MOBI

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CHETUMAL.- Los primeros cuatro autobuses eléctricos que formarán parte del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI) arribaron este lunes a Chetumal, como parte de la estrategia para modernizar y fortalecer el transporte público en la capital del estado.

La llegada de las unidades ocurre días después de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informara que los vehículos habían salido de la planta de fabricación ubicada en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

Los autobuses, denominados “Taruk”, palabra que significa “correcaminos” en lengua yaqui, fueron desarrollados por las empresas mexicanas MegaFlux, responsable del sistema de tracción eléctrica, y DINA, encargada del diseño y fabricación de las unidades. El proyecto contó además con el respaldo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías (Conahcyt).

De acuerdo con la información difundida, las unidades cuentan con un contenido nacional certificado del 70 por ciento y tienen capacidad para transportar alrededor de 60 pasajeros. Además, operan sin emisiones contaminantes y ofrecen una autonomía de hasta 340 kilómetros por carga.

Las unidades fueron recibidas formalmente este lunes y se prevé que en las próximas horas sean presentadas oficialmente para integrarse al sistema de transporte de la capital quintanarroense.

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) será el organismo encargado de definir las rutas y la operación estratégica de estos autobuses dentro de la ciudad.

La incorporación de estas unidades forma parte de los proyectos de electromovilidad impulsados en Quintana Roo, un modelo que ya opera en Cancún para conectar distintos puntos de la ciudad con la Zona Hotelera mediante transporte sustentable.