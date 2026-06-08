Trabajadores de CAPA realizan paro y exigen retabulación salarial en Quintana Roo

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Foto: Laura Beytia

CHETUMAL.- Trabajadores sindicalizados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) iniciaron un paro de labores para solicitar la atención de diversas demandas laborales, entre ellas una retabulación salarial y la revisión de prestaciones contempladas en sus condiciones generales de trabajo.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la CAPA (Sutecapa), Liborio de Jesús Cruz Rivera, informó que desde el año pasado se presentó un pliego petitorio a la dirección general del organismo, con el objetivo de mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados.

Explicó que una de las principales solicitudes es la actualización de los tabuladores salariales, ya que, según señaló, actualmente existen pocas diferencias entre los salarios de distintas categorías laborales, pese a las responsabilidades específicas que desempeñan.

Asimismo, indicó que los trabajadores buscan establecer una mesa de diálogo que permita avanzar en la atención de los planteamientos presentados y definir posibles acuerdos en beneficio del personal.

De acuerdo con el dirigente sindical, alrededor de 180 trabajadores forman parte de este movimiento, el cual, aseguró, tiene como finalidad mejorar las condiciones laborales de los empleados afiliados al sindicato.

Cruz Rivera señaló que en los últimos años los trabajadores únicamente han recibido los incrementos vinculados al salario mínimo federal, por lo que consideran necesario revisar los salarios para fortalecer el poder adquisitivo de las familias.

El paro provocó afectaciones parciales en áreas administrativas y operativas del organismo; sin embargo, el sindicato informó que se mantienen guardias para atender emergencias relacionadas con el suministro de agua potable y el sistema de alcantarillado.

Los trabajadores señalaron que permanecerán en esta dinámica mientras continúan las gestiones para establecer una mesa formal de diálogo y dar seguimiento a las solicitudes planteadas.