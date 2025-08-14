Admite Sede falta de inversiones para Polo de Desarrollo de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- A pesar de que se ha asegurado que el nuevo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar que comenzará a operar en Chetumal, será un detonante para la atracción de inversiones y permitirá impulsar la economía en la región sur de Quintana Roo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sede) en el Estado, Paul Carrillo de Cáceres, reconoció que aún no existe ninguna carta intención para establecerse en dicho recinto

Carrillo de Cáceres dijo que no hay un plazo establecido para echar a andar el proyecto, aseguró que tampoco pueden quedarse esperando a que lleguen los inversionistas, por lo que tendrán que ir hasta donde están con el respaldo de la Secretaría de Economía Federal, para brindarles toda la información que requieren, generarles certeza y esto los incentive a traer su capital.

“No hay un tiempo determinado para esto, estamos completamente en orden con los tiempos, hemos enviado el plan maestro, toda la información que nos han pedido en la Secretaría de Economía para darle su sustento, fortaleza al Polo, para que el inversionista que venga a asentarse a la capital del Estado, tenga principalmente la certeza de que donde está llegando a invertir es seguro. Hay cartas intención, pero no son sólidas todavía porque el proyecto pues sigue siendo un proyecto que está en papel y tenemos que mostrarlo y por eso saldremos a buscar inversionistas.”

El titular de la Sede resaltó que estarán viajando a la Ciudad de México principalmente, ya que pretenden trabajar y concertar citas con las empresas que maneja la Secretaría de Economía Federal y que se busca colocar en los 14 Polos del país.

El funcionario, explicó que esto puede resultar ampliamente beneficioso para la entidad, ya que de igual manera promocionarán el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado que ya está funcionando y el Tianguis Yum Ka’ax y éstos pueda operar como se tiene proyectado, sobre todo, porque afirmó, hay interesados que han llegado pidiendo más datos sobre los estímulos que se ofrecen en cada uno de ellos.

“Cada proyecto es individual, se está empezando a empatar el Recinto Fiscalizado con el Polo, hay inversionistas que llegan a preguntar por los dos al mismo tiempo y tratando de investigar si el Polo va a generar beneficios que puedan ser utilizados en el Recinto o viceversa o los diferentes estímulos que tiene cada uno, la bondad de este tema es que están juntos y tenemos cosas para ofrecer y estamos a la espera de quién venga a invertir.”

Esta iniciativa, plantea posicionar a Chetumal como un eje estratégico para consolidar su crecimiento económico y social en el sureste mexicano y así quedó plasmado en la firma del convenio que se oficializó el pasado 6 de agosto.

