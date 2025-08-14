Omar Reyes Colmenares, hombre cercano a García Harfuch, nuevo titular de la UIF

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en sustitución de Pablo Gómez, quien ahora se encargará de presidir la Comisión Presidencial para la reforma electoral, así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de este lunes.

Omar Reyes Colmenares es licenciado en Derecho por la UNAM y un funcionario de toda la confianza de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también conoce a bien el desempeño del próximo titular de la UIF ya que trabajaron juntos cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México

“Estuvo conmigo trabajando en la ciudad, primero en un área de inteligencia, después estuvo de responsable de los centros penitenciarios, es especialista en inteligencia”, destacó la presidenta sobre Reyes Colmenares.

El nuevo titular de la UIF, cuyo nombramiento aún debe ser ratificado por la Comisión Permanente, tiene una amplia experiencia respecto a seguridad e inteligencia dentro de la administración pública, donde ha desempeñado diversos cargos importantes.

En 2019 Reyes Colmenares fue director de la Oficina Central de Interpol México de la Fiscalía General de la República. Fue ahí donde coincidió con Omar García Harfuch, quien en ese entonces formaba parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Un año más tarde -en noviembre de 2020- asumió un área de inteligencia de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) en la Ciudad de México tras la invitación de García Harfuch para integrarse a su equipo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Para el 1 de mayo de 2021 Reyes Colmenares asumió el cargo de director general de Atención Inmediata a Casos de Alto Impacto y en enero de 2022 fue nombrado director de la Fuerza de Seguridad e Inteligencia en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Para octubre de ese mismo año, García Harfuch lo nombró titular de Subsecretaría del Sistema Penitenciario, cargo que desempeñó hasta octubre de 2024.

“Hizo una serie de estrategias para centros penitenciarios, tanto de cambiar a personas privadas de la libertad de un lugar a otro, algunos llevarlos a ceferesos federales y también esquemas de empleo para la reinserción social”, destacó Sheinbaum sobre la labor de Reyes Colmenares cuando desempeñó dicho cargo.

Fuente: Excélsior