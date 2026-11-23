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TULUM.- El Aeropuerto Internacional de Tulum ofrecerá descuentos de hasta el 100 por ciento en servicios aeroportuarios durante el primer año a las aerolíneas nacionales e internacionales que comiencen a operar por primera vez en el destino, informó Ricardo Torres González, director general del Grupo Mundo Maya.

El directivo explicó que los incentivos buscan atraer nuevas rutas y ampliar la conectividad aérea. Después de los primeros doce meses, las compañías podrán acceder a cuotas preferenciales, con el propósito de favorecer la continuidad de sus vuelos.

Torres González señaló que la propuesta ya se promueve en ferias y encuentros turísticos internacionales como parte de las gestiones para incorporar más empresas al aeropuerto.

También adelantó que buscarán presentar el esquema en la Feria Aeroespacial de abril de 2027, para acercarlo a otras compañías interesadas en operar en Tulum.

El director general añadió que se contempla la llegada de cuatro aerolíneas, tres de Canadá y una de Estados Unidos, conforme a los anuncios de la Secretaría de Turismo federal.