CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana Roo pagó tres mil 850 pesos por cada caja para paquetes electorales adquirida a Cajas Graf, mientras el Estado de México compró al mismo proveedor piezas a 531.95 pesos, según un análisis de Laboratorio Electoral sobre contrataciones de materiales en 12 entidades entre 2021 y 2025.
El precio unitario en Quintana Roo fue más de siete veces el registrado en el Estado de México. El estudio advirtió diferencias en los costos, concentración de proveedores y falta de transparencia en las adquisiciones de los organismos electorales locales, en un contexto sin parámetros nacionales para homologar los precios.
En las compras de 2025, Cajas Graf suministró 20 mil cajas al Estado de México a 531.95 pesos cada una. En Quintana Roo, el contrato comprendió mil 379 piezas a tres mil 850 pesos, mientras que en Sonora vendió ocho mil 327 unidades a dos mil 375 pesos.
El comparativo incluyó a otros proveedores. En la Ciudad de México, Talleres Gráficos de México entregó 16 mil 466 cajas a 775.86 pesos por unidad. En San Luis Potosí, TOL Producciones vendió siete mil 440 piezas a mil 178 pesos cada una.
Las diferencias también aparecieron en las adquisiciones de 2024. Corporativo Zeg cobró tres mil 320 pesos por caja en Campeche, frente a los 990 pesos que Aguascalientes pagó a Formas Finas y Materiales. Por su parte, Talleres Gráficos de México vendió cajas a 610 pesos en Guanajuato y a mil 138.53 pesos en Nuevo León.
En la compra de urnas de ese mismo año, el Estado de México pagó 509.31 pesos por unidad a Cajas Graf y Jalisco adquirió piezas al mismo proveedor a 818 pesos. Corporativo Zeg cobró dos mil 880 pesos por urna en Campeche y 718 pesos en San Luis Potosí.
Laboratorio Electoral documentó que Cajas Graf y Corporativo Zeg concentraron el 67 por ciento de los contratos revisados, por un monto de 110.1 millones de pesos, equivalente a más de 122.2 millones actualizado a valores de 2026.
La organización señaló que la ausencia de un tabulador nacional y de reglas homologadas para establecer precios unitarios deja margen a disparidades y decisiones discrecionales. Por ello, planteó revisar técnicamente los contratos, fortalecer los controles y transparentar las compras, ante los señalamientos por presuntas irregularidades de proveedores de material electoral.
Con información de Excélsior