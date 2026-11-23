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La cosa pública

– Julián Lara Maldonado declaró que tomó posesión de la Dirección de Cobranza y Fiscalización el 30 de septiembre de 2024. Tres meses después firmó un contrato por 340 mil 773 pesos con el Gobierno de Quintana Roo para prestar servicios como asistente ejecutivo en la Oficialía Mayor.

Por José Hugo Trejo

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.– Una inspección, una multa o una clausura puede decidir si un negocio abre al día siguiente. Por eso, la Dirección de Cobranza y Fiscalización es una de las áreas más sensibles del Ayuntamiento. Sus actuaciones alcanzan a establecimientos comerciales, vendedores ambulantes y puestos de tianguis. La dependencia verifica obligaciones municipales y permisos para comerciar en la vía pública y, cuando corresponde, interviene en la aplicación de sanciones y clausuras.

Al frente de una oficina con esas facultades hacen falta servidores públicos de probada honorabilidad, capaces de aplicar las mismas reglas a un pequeño comerciante y a un gran establecimiento. Una fiscalización bien ejercida ayuda a que los negocios se regularicen, protege a quienes cumplen y da certidumbre a quienes quieren abrir o ampliar una actividad económica en el municipio. Esa exigencia empieza por la propia autoridad: sus decisiones y los compromisos de su titular con otras dependencias públicas deben poder examinarse.

Un contrato estatal después de asumir la dirección municipal

En su declaración patrimonial de modificación, Julián Lara Maldonado asentó que tomó posesión como director de Cobranza y Fiscalización el 30 de septiembre de 2024. El registro municipal de trámites ya lo identificaba como responsable de la dependencia en una ficha actualizada el 14 de noviembre de ese año.

El 2 de enero de 2025, Lara Maldonado firmó con el Poder Ejecutivo de Quintana Roo el contrato HN/1-06-2212/0033/01/2025, por honorarios asimilables a salarios. El documento lo adscribió a la Oficialía Mayor como asistente ejecutivo en asuntos sindicales. Entre sus funciones figuraban asistir al oficial mayor en reuniones con organizaciones sindicales y apoyarlo en la celebración de convenios en beneficio de los trabajadores del Gobierno del Estado. El instrumento fijó una vigencia del 2 de enero al 31 de diciembre de 2025 y un monto de $340,773.36, pagadero en 24 parcialidades.

La firma del contrato estatal ocurrió cuando Lara Maldonado ya había asumido la dirección municipal. El contrato acredita el compromiso que contrajo con el Ejecutivo estatal y el monto pactado. Sigue pendiente establecer durante cuánto tiempo prestó los servicios, cuánto se le pagó y cómo se compatibilizaron esas tareas con la dirección de Fiscalización. El propio instrumento identifica al funcionario encargado de supervisar el servicio y exige un informe al concluirlo. Ese informe y los comprobantes de pago permitirían saber qué se hizo con cargo al erario estatal.

Lo que deben aclarar el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado

Al Ayuntamiento de Playa del Carmen le corresponde informar si conocía el contrato, si evaluó su compatibilidad con el cargo municipal y si existe algún oficio o dictamen que documente esa revisión. A la Oficialía Mayor le toca precisar qué servicios recibió, quién los supervisó, cuánto pagó y en qué fecha concluyó efectivamente la prestación. Lara Maldonado puede explicar cómo atendió ambos compromisos y qué documentos respaldan su versión.

Pero la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado no está exenta de responsabilidades y también debe informar y sancionar a los servidores públicos involucrados en la contratación irregular de Lara Maldonado, pues la función que éste estaba desempeñando y que todavía ostenta en el ayuntamiento de Playa del Carmen, es de las más importantes y notorias públicamente, por lo que no se pueden excusar de desconocimiento de la situación irregular del aún Director de Cobranza y Fiscalización en el municipio playense.

Por su parte la Contraloría Municipal debe esclarecer si el contrato fue informado al Ayuntamiento y si las funciones pactadas eran compatibles con las responsabilidades de la dirección.

A un comerciante se le exige exhibir sus permisos y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. A quien encabeza la oficina que lo inspecciona se le debe exigir la misma claridad documental sobre el ejercicio de su cargo.

De por sí las direcciones de Cobranza y Fiscalización de los municipios con mayor desarrollo económico de la entidad, y del país, son una de las áreas de gestión gubernamental sobre las que pesa la sospecha pública de ser las “cajas chicas” de los presidentes y presidentas municipales para agenciarse de manera ilegal recursos con los que financian sus campañas promocionales y engordan sus bolsillos a consta de sus gobernados y en perjuicio de las arcas municipales…