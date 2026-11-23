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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

La acción cultural vinculada al turismo no es nueva, aunque ha enfrentado resistencias que al parecer ahora se han diluido y vislumbran un nuevo rumbo entre estas dos actividades que habían marchado separadas.

En esta recta final del gobierno de Mara Lezama Espinosa, se han emprendido tres proyectos que fusionan la cultura y el turismo como son el Janal Pixán de Calderitas, que fue todo un éxito; el Primer encuentro de Cocineras Tradicionales, realizado este fin de semana en Tulum; y el Janal Pixán de Puerto Juárez que inició en el gobierno municipal de la hoy mandataria estatal.

Habríamos de agregar el recién rescatado Festival de Cultura del Caribe de Chetumal, que este año volvió a resurgir con buena asistencia en la Explanada de la Bandera, lo que demuestra que además existe una demanda social local de este tipo de proyectos culturales-turísticos, que pueden contribuir en buena medida a mitigar la crisis del turismo, cuyo alcance aún no dimensionamos, y a generar dinámica económica en los municipios donde se consoliden estos proyectos.

Son tres acciones culturales ligadas al turismo, principal actividad económica de Quintana Roo, que tienen impulso desde el gobierno federal a través de las secretarías de Cultura y Turismo, coordinadas con las dependencias estatales homologas y a su vez con los municipios.

Ya se han hecho intentos en épocas anteriores, pero la falta de continuidad, la resistencia a establecer coordinación real entre diversas dependencias y la falta de un proyecto integral de política pública, han hecho fracasar este tipo de intentos.

Ahora hay un factor clave que puede permitir que estos tres proyectos tengan seguimiento y lleguen a construir tradición cultural-turística, con el impacto económico que generan entre los grupos productivos comunitarios, cooperativas, creadores culturales, así como de quienes se dedican a las artesanías, a la cocina tradicional, a la milpa, entre otros.

Ya se ha demostrado que esta fusión entre cultura y turismo, más que destruir tradiciones y expresiones culturales ancestrales, las renueva, las actualiza y genera orgullo por estas tradiciones que tienden a olvidarse con el paso de la modernidad.

La cultura ha aprendido a ver al turismo de otro modo y el turismo ha sabido valorar un enfoque menos superficial y banal de la cultura. Por ejemplo, en las actividades culturales, conferencias y demás, la presencia de los guías de turistas como espectadores es cada vez más común; es un sector que busca actualizarse para superar estigmas y que el turista se lleve una mejor información de nuestra riqueza patrimonial y cultural.

Por el lado institucional, tampoco se trata de fusionar las funciones públicas de cultura y turismo en una misma dependencia, porque ello sí podría ser perjudicial, sobre todo para la cultura. Estas acciones deben mantenerse como puntos de coordinación entre dependencias porque, además, cumplen otras funciones que requieren ser atendidas como organismos especializados, sobre todo en Quintana Roo que cuenta con un vasto patrimonio tangible e intangible y que se remonta hasta la época prehispánica.

Lástima que este enfoque se haya dado al final de la actual administración, pero sin duda es un acierto cerrar de esta manera; se espera que esta política pública tenga continuidad en los próximos gobiernos federal, estatal y municipales. Usted tiene la última palabra.