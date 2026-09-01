Agentes redireccionan turistas al Pacífico ante caída de visitantes al Caribe mexicano por sargazo

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CANCÚN.- El recale de sargazo en el Caribe mexicano ha comenzado a modificar la comercialización de destinos turísticos, pues agentes de viajes están redireccionando parte de sus clientes hacia playas del Pacífico ante una caída de 10 por ciento en la llegada de visitantes a la región en lo que va del año.

Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), señaló que la estrategia ha permitido recuperar alrededor de cinco puntos porcentuales de esa disminución, al mantener a los viajeros dentro de destinos nacionales que no enfrentan la presencia de la macroalga.

“Se ha recuperado el cinco de ese 10% de caídas enviando a los turistas a otros destinos de playa que no tienen sargazo, principalmente a las playas del Pacífico”, explicó.

Entre las alternativas que están ofreciendo los agentes de viajes se encuentran Huatulco, Mazatlán, Puerto Escondido, Puerto Ángel y Manzanillo, además de otros destinos de Oaxaca.

Hernández señaló que los agentes están informando previamente a sus clientes sobre las condiciones que presentan Cancún y otros puntos del Caribe mexicano afectados por el sargazo, con el propósito de que los viajeros conozcan la situación antes de concretar sus reservaciones.

Consideró que mantener esta información resulta necesario para evitar generar expectativas que no correspondan con las condiciones que los turistas encontrarán al llegar a los destinos.

El dirigente de Fematur relacionó el redireccionamiento de viajeros con el histórico recale de sargazo registrado este año en las costas de Quintana Roo, donde el segmento de sol y playa enfrenta una temporada particularmente complicada.

En este contexto, el estado también busca fortalecer otros mercados para diversificar su actividad turística, entre ellos el segmento de reuniones, congresos, convenciones, incentivos y grandes eventos.

Quintana Roo dispone de más de 140 mil habitaciones, alrededor de 130 hoteles con salones, tres centros de convenciones y cuatro aeropuertos internacionales para competir por este mercado.

De acuerdo con la información del sector, el Caribe mexicano recibe anualmente a más de seis millones de viajeros vinculados con el turismo de reuniones.

Mientras se desarrollan estas estrategias de diversificación, los agentes de viajes mantienen como alternativa el redireccionamiento de turistas hacia destinos del Pacífico, con el objetivo de reducir el impacto que la presencia de sargazo está teniendo sobre la comercialización del Caribe mexicano.