Reportan tres robos en escuelas de Quintana Roo durante inicio del ciclo escolar

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CHETUMAL.- Tres robos en planteles educativos de Quintana Roo fueron reportados de manera preliminar durante el arranque del nuevo ciclo escolar, entre ellos casos de sustracción de cableado y material eléctrico que podrían afectar el funcionamiento de las escuelas.

Héctor Santín Gómez, representante de la asociación Padres Aliados de la Educación, informó que uno de los casos se registró en Othón P. Blanco y los otros dos en la zona norte del estado.

Advirtió que el número todavía es preliminar y podría aumentar conforme los padres de familia y los comités escolares reporten las incidencias encontradas después del periodo vacacional.

Entre los materiales sustraídos se encuentra cableado e infraestructura eléctrica, cuya pérdida puede dejar sin energía a los planteles y afectar particularmente el funcionamiento de ventiladores durante las jornadas escolares.

Pese a estas incidencias, Santín Gómez señaló que no fue necesaria una suspensión generalizada de actividades, pues los estudiantes permanecieron en las aulas en aquellos planteles donde existían condiciones para continuar con las clases.

Además de los robos, Padres Aliados recibió reportes de escuelas donde permanecen en ejecución trabajos de adecuación, remodelación e instalación de domos.

En Chetumal, algunos padres de familia optaron por no dejar a sus hijos en uno de los planteles debido a que encontraron obras todavía en proceso.

Posteriormente, explicó Santín Gómez, se verificó que la zona intervenida se encontraba delimitada para evitar el ingreso de los alumnos.

Los comités de padres de familia y de Contraloría Social mantendrán vigilancia sobre estas obras para comprobar que sean concluidas y entregadas en las condiciones previstas.

En materia de seguridad, el representante de Padres Aliados consideró que los robos de materiales y equipos en las escuelas han disminuido debido a los rondines de las corporaciones policiacas y a la conformación de comités de seguridad en los alrededores de los planteles.

Otra de las medidas adoptadas durante los periodos vacacionales ha sido retirar o concentrar los equipos de mayor valor en espacios específicos para disminuir el riesgo de pérdidas en caso de ingreso de personas ajenas a las instalaciones.

A pesar de los tres robos detectados y de las obras que todavía permanecen en ejecución en algunos planteles, Santín Gómez calificó el comienzo del ciclo escolar como de “saldo blanco”.

Precisó que el balance todavía no es definitivo y continuará actualizándose durante los próximos días conforme los padres de familia comuniquen nuevas incidencias.