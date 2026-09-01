Rafa Marín expone avances de la 4T ante habitantes de la Región 89

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CANCÚN.- Rafa Marín continuó sus recorridos por Quintana Roo con una reunión con habitantes de la Región 89 de Cancún, ante quienes expuso acciones y programas de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y reiteró que mantendrá sus encuentros con diferentes sectores de la población.

Durante la reunión, Marín habló de los programas sociales implementados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de aquellos que han tenido continuidad o han sido ampliados bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro contó con la participación de Julio César de la Cruz, presidente del Comité de Colonos, así como de Pedro Torres López y Agustín Rivero Pardiño, integrantes de la coordinación de colonos de la Región 89.

Ante los asistentes, Marín hizo un recuento de su trayectoria política, desde su participación en el movimiento encabezado por López Obrador hasta su intervención en la conformación de Morena en Quintana Roo.

También abordó los cargos que ha ocupado en la administración pública federal y sostuvo que el ejercicio de las responsabilidades públicas debe estar acompañado de resultados, honestidad y cuidado de los recursos.

Marín afirmó que los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo” deben mantenerse como referentes entre quienes forman parte del movimiento político.

El encuentro forma parte de la serie de recorridos y reuniones que Marín ha realizado en diferentes municipios y comunidades de Quintana Roo, donde ha mantenido encuentros con militantes, simpatizantes y distintos sectores de la población.

Ante los colonos de la Región 89, aseguró que continuará recorriendo el estado y promoviendo que los beneficios de los programas y proyectos gubernamentales lleguen particularmente a las comunidades con mayores necesidades.