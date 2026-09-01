Hoteleros remodelan más de 2 mil habitaciones de Riviera Maya para temporada invernal

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PLAYA DEL CARMEN.- Hoteleros de la Riviera Maya iniciaron la remodelación y modernización de más de 2 mil habitaciones como parte de los preparativos para la temporada invernal, después de un 2026 marcado por factores económicos, climáticos y cambios en el comportamiento de los mercados turísticos.

Antonio Chaves, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), informó que los trabajos deberán quedar concluidos en diciembre, cuando comienza uno de los periodos de mayor actividad para los destinos del Caribe mexicano.

La renovación forma parte de una estrategia que también contempla intensificar la promoción de la Riviera Maya en mercados nacionales e internacionales durante los próximos meses, con especial atención en Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá.

Chaves reconoció que 2026 ha planteado dificultades para la actividad turística debido a factores macroeconómicos, condiciones climáticas y variaciones en la dinámica internacional de viajeros, aunque sostuvo que el sector mantiene sus inversiones para fortalecer la oferta del destino.

Consideró que la modernización de las más de 2 mil habitaciones refleja la confianza de empresarios e inversionistas en la Riviera Maya y permitirá actualizar parte de la infraestructura hotelera antes del invierno.

De manera paralela, la AHRM trabajará con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo para reforzar la presencia del destino en ferias y encuentros comerciales internacionales durante el segundo semestre del año.

Entre las primeras citas se encuentra Top Resa, que se realizará en París, Francia, del 17 al 19 de septiembre, seguida del World Travel Market de Londres, Reino Unido, programado del 3 al 5 de noviembre.

En Sudamérica, la asociación realizará una caravana promocional por Argentina, con encuentros con operadores y agentes de viajes en Córdoba y Rosario, además de participar en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires.

La estrategia en esa región concluirá con actividades promocionales en São Paulo, Brasil.

Estados Unidos y Canadá, identificados por el sector hotelero como sus principales mercados emisores históricos, también serán incluidos en la campaña mediante caravanas en diferentes ciudades para impulsar las reservaciones y fortalecer la comercialización de la temporada invernal.

La promoción abarcará además el mercado nacional. Para ello se preparan dos caravanas que recorrerán ocho ciudades mexicanas: cuatro ubicadas en el norte y otras cuatro entre las regiones centro y Bajío.

Chaves sostuvo que la estrategia busca mantener la competitividad de la Riviera Maya mediante una combinación de renovación de infraestructura, calidad de los servicios y promoción en los principales mercados emisores.

La apuesta del sector hotelero estará centrada así en llegar al invierno con parte de su infraestructura modernizada y una mayor presencia comercial en mercados nacionales e internacionales, después de los retos que ha enfrentado la actividad turística durante 2026.