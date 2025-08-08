Alcaldesa de Cancún desmiente a regidor y asegura baja en homicidios

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, desmintió públicamente las declaraciones del regidor Jesús Pool Moo, quien afirmó que en Cancún se registran entre cinco y seis homicidios diarios. Según la alcaldesa, dichas cifras no solo son falsas, sino que distorsionan la percepción de la ciudadanía y afectan la imagen del destino turístico.

“Decir que hay cinco homicidios diarios es completamente falso”, expresó Peralta durante una rápida entrevista, en la que presentó cifras oficiales que indican una disminución sostenida en los homicidios dolosos.

Destacó que de enero a julio de 2025 se han contabilizado 115 asesinatos, en comparación con los 186 registrados en el mismo periodo de 2024, 229 en 2023 y 212 en 2022, lo que representa una reducción del 45.77 por ciento en los últimos tres años.

La presidenta municipal subrayó que su administración trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras instituciones de seguridad para combatir la violencia desde sus raíces. En este sentido, destacó casos recientes de menores de edad involucrados con grupos delictivos, lo cual, dijo, evidencia la urgencia de atender las causas sociales que originan estos comportamientos.

Asimismo, reconoció que algunos delitos como el robo a negocio y la extorsión presentan incrementos, aunque lo atribuyó a un aumento en la cultura de la denuncia, lo que a su juicio es un avance.

“Hoy hay más confianza de la ciudadanía hacia las autoridades, y eso se refleja en la disposición para reportar los delitos”, apuntó.

Por otro lado, admitió que delitos como la extorsión y el robo a comercios han registrado un repunte, aunque aclaró que esto obedece principalmente a un aumento en la confianza ciudadana para denunciar, lo cual calificó como una señal positiva. “La gente ya no se queda callada; ahora acuden a las autoridades y confían en que se les va a atender”, afirmó.

Fuente: Sipse