Alcaldesa de Guanajuato defiende a su hijo, titular del DIF, por fotos cazando venados

Comparte esta Noticia

GUANAJUATO.- La alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, defendió a su hijo y presidente honorífico del DIF municipal, Saúl Navarro Smith, luego de que circulara una fotografía en la que aparece junto a dos venados cazados. Afirmó que se trata de un asunto “meramente personal” que no interfiere con sus responsabilidades institucionales.

Smith Gutiérrez aseguró que Navarro realiza “un gran trabajo” al frente del DIF y que continuará respaldándolo tanto en su labor pública como en su vida privada. Agregó que el funcionario ya fijó una postura institucional y pidió que se respete ese pronunciamiento.

La imagen fue difundida por cuatro organizaciones ambientalistas y animalistas, en la que Saúl Navarro aparece con ropa de camuflaje y sujetando los cuernos de un venado abatido. En la fotografía también se observa a su padre y exalcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña (2021-2024), así como a su hermana y primos.

Las agrupaciones —Acción Colectiva Socioambiental, Fundación Animare, Movimiento Colibríes de Guanajuato y Confederación por los Derechos de los Animales de México— exigieron su separación inmediata del cargo. Argumentaron que un servidor público encargado del bienestar de niñas, niños y adolescentes no puede normalizar la violencia ni promover prácticas contrarias a los valores que el DIF debe garantizar.

En respuesta, Saúl Navarro aseguró que no practica la cacería ni utiliza armas, y que la fotografía fue tomada “en un contexto privado y regulado”. Explicó que la imagen corresponde a un momento posterior a una actividad realizada por terceros, en un espacio autorizado y bajo normatividad ambiental.

“Mi relación con los animales está basada en el respeto y el cuidado”, señaló, al afirmar que no participó en el abatimiento de ningún animal.