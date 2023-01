Ale Ruiz, la hermana de Karely Ruiz, alerta de cuentas Only Fans “fake” con su nombre y fotos.

Comparte esta Noticia

Ale Ruiz es una joven que recién cumplió 15 años, pero que se ha vuelto altamente popular en el país debido a que es hermana menor de la influencer y modelo Karely Ruiz, quien se ha encargado de promocionarla en las redes sociales.

Claro que esto no ha evitado que ambas se encuentren en el ojo del huracán, ya que varios usuarios criticaron a Karely por haber publicado varias fotos de Ale en bikini y en poses sugerentes, haciendo notar que la está sexualizando. Además, los comentarios constantes de Karely respecto a que próximamente presentará una “colaboración” con su propia hermana despertó varias especulaciones, pero hasta ahora no se ha publicado nada sobre esto en la plataforma de contenido para adultos.

Sin embargo el día de ayer Ale nuevamente se hizo tendencia al presumir su primer carro de lujo a sus 15 años. Varios aplaudieron su éxito, mientras que profesionistas lamentaron que la joven, que no estudia ni trabaja, tenga la suerte de estrenar un vehículo valuado en 2 millones de pesos sólo por vender su contenido íntimo.

Aunque Ale Ruiz no suele responder este tipo de críticas en esta ocasión salió a señalar que no tiene cuenta de Only Fans y tampoco ha vendido fotos y videos sexuales de ella en alguna otra plataforma, alertando que sí han surgido perfiles con nombre y algunas fotos de ella, pero todas son fraudes.

Uno de estos perfiles reporta incluso ya 400 suscriptores, lo que genera ganancias por hasta 240 mil pesos mensuales. Al ingresar es posible observar varias presuntas fotos de Ale sin ropa, pero se trata de ediciones fake debido a que su rostro es el mismo que aparece en otras fotografías reales de ella.