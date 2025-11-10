Alejandro Moreno acusa a Morena de usar el caso Colosio como distractor político

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó a Morena de usar el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio como una “caja china” para distraer a la opinión pública de la crisis de violencia y falta de gobernabilidad que atraviesa el país.

El dirigente priista reaccionó así tras la detención de Jorge Antonio Sánchez, realizada la semana pasada por la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con la dependencia, Sánchez sería cómplice de Mario Aburto, autor material del magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, y habría participado en labores de logística y encubrimiento.

La investigación del caso Colosio fue reabierta en 2021 y continúa en curso.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Moreno calificó la captura como “otro distractor del gobierno federal”, al considerar que se está manipulando un caso emblemático para desviar la atención de los problemas actuales.

“Son tan miserables que usan la memoria de un priista excepcional para cubrir su ineptitud”, escribió el también senador del PRI.

Moreno arremetió contra el gobierno de Morena, al que calificó como “narcogobierno corrupto, cobarde, incapaz y criminal”, y afirmó que “no dan una” ni tienen “vergüenza ni idea de cómo gobernar”.

El líder tricolor aseguró que el PRI “no se quedará callado” y que su partido buscará “poner orden para regresarle el rumbo a México”, insistiendo en que “saben cómo gobernar” sin recurrir a “circo, maroma y teatro”.