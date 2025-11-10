Dante Delgado descarta alianza MC-PAN para gubernatura de Nuevo León en 2027

Comparte esta Noticia

MONTERREY.- Dante Delgado Rannauro, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano (MC) descartó una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) u otras fuerzas políticas con miras al proceso electoral para renovar la gubernatura de Nuevo León en 2027.

El también ex dirigente nacional del partido naranja fue interrogado al respecto minutos antes de ingresar a las instalaciones de Showcenter Complex en Plaza Fiesta San Agustín, donde tuvo lugar el Cuarto Informe de Gobierno de su correligionario, el gobernador Samuel García Sepulveda.

“Nosotros respetamos a nuestros amigos de Acción Nacional como a todas las fuerzas políticas. Ellos ya se dieron cuenta que necesitan rectificar el camino, si no lo hacen, pasarán a ser una fuerza secundaria como ya lo es el PRI en muchos estados”, comentó.

“Entonces creo que ellos deben de tomar su propio camino como lo dijeron, pero lo importante en la política es la congruencia, y la congruencia es lo que se dice, se haga”, expuso.

Delgado Rannauro subrayó que MC fue la fuerza política que tuvo más votos por sí solos en las elecciones pasadas por la gubernatura de Nuevo León, situación que buscarán refrendar en 2027. “Seremos la fuerza de mayor crecimiento en todo el país”, vaticinó.

Interrogado sobre la posibilidad de una alianza con el PAN o PRI, Dante Delgado respondió: “Yo creo que se tendrá que evaluar después de la elección del 27 en donde todas las fuerzas tendremos que ponernos a prueba.”

Destacó que MC está construyendo un proyecto propio como alternativa para las nuevas generaciones. “Movimiento Ciudadano está planteando, que así como hay responsabilidad civil y penal para los jóvenes para los 16 años hay una responsabilidad en la decisión electoral y que se reduzca la votación a jóvenes de esa edad”.