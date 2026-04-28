Alejandro Moreno reúne a exgobernadores para definir agenda nacional del PRI

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CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, encabezó una reunión con exgobernadores del partido para definir prioridades en temas como seguridad, finanzas públicas y crecimiento económico.

El encuentro se realizó en la sede nacional del tricolor en formato de diálogo abierto, con la participación de la secretaria general Carolina Viggiano, así como de los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, además de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

De acuerdo con Moreno, la conversación se enfocó en “lo que el país necesita”, con énfasis en el orden en las finanzas públicas, la seguridad para las familias, el crecimiento con rumbo y la toma de decisiones con profesionalismo. “Cuando ya gobernaste, entiendes que los errores se pagan caros y que los resultados son los que cuentan”, señaló en un mensaje difundido en redes sociales.

El líder priista destacó que el encuentro permitió un intercambio de ideas sustentado en la experiencia de gobierno de los asistentes. Entre los exmandatarios presentes estuvieron Miguel Ángel Riquelme, Rolando Zapata Bello, Miguel Alonso Reyes, César Camacho Quiroz y Roberto Madrazo.

También participaron Salvador Jara Guerrero, Enrique Burgos García, Joaquín Hendricks Díaz y Rosario Robles, entre otros.

Moreno aseguró que el PRI mantiene abiertas sus puertas a sus cuadros históricos y sostuvo que el partido cuenta con “equipo, capacidad y decisión” para construir una propuesta política sólida.