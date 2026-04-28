Descubren asentamiento “El Jefeciño” durante obras del Tren Maya

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CHETUMAL.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) registró un nuevo asentamiento prehispánico denominado “El Jefeciño”, localizado en el municipio de Othón P. Blanco, como parte de los trabajos del Proyecto de Salvamento Arqueológico Tren Maya.

De acuerdo con especialistas, la evidencia arquitectónica corresponde al periodo Clásico Temprano/Tardío (250-900 d.C.), caracterizado por edificaciones con arcos de gran tamaño, esquinas redondeadas y rasgos asociados al estilo Petén de la cultura maya. En el sitio se han identificado más de 80 estructuras, lo que sugiere un asentamiento de gran relevancia en la región.

El área registrada abarca aproximadamente 100 hectáreas, aunque no se descarta que su extensión sea mayor, por lo que será necesario profundizar en las investigaciones para definir con precisión sus dimensiones y el patrón de ocupación.

Entre los hallazgos destacan cinco edificios principales, de entre 11 y 14 metros de altura y hasta 40 metros de longitud, dispuestos alrededor de una plaza con forma de “C”. En una de estas estructuras se localizaron restos de estuco con pintura mural, así como fragmentos de una osamenta humana que podría estar vinculada a un contexto funerario.

También se identificaron tres bóvedas mayas en buen estado de conservación al interior de algunos edificios, lo que refuerza el valor arquitectónico del sitio.

El INAH precisó que, por el momento, no se ha realizado un salvamento arqueológico completo, debido a que aún no ha sido posible efectuar un análisis detallado ni la recuperación total de los materiales encontrados.

Como parte de las siguientes etapas, el instituto prevé implementar tecnología LiDAR para mapear el sitio con mayor precisión, además de continuar con acciones de conservación, consolidación y exploración.

Este descubrimiento permitirá ampliar el conocimiento sobre la red de asentamientos mayas en el sur de Quintana Roo y aportar nuevos elementos para entender la organización territorial y cultural de esta civilización en la región.