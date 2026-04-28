Ayuntamiento de Othón P. Blanco cede cobro del predial al SATQ

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CHETUMAL.- El municipio de Othón P. Blanco se incorporó al esquema del gobierno estatal para que el Sistema de Administración Tributaria de Quintana Roo asuma funciones en el cobro del Impuesto Predial, con la expectativa de fortalecer la recaudación local y acceder a mayores participaciones federales a través del Fondo de Fomento Municipal.

El convenio fue firmado el 7 de marzo por la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández, la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Martha Parroquín, y el director del SATQ, Héctor Contreras Mercader. Posteriormente, el Cabildo aprobó la autorización el 27 de marzo —cuando el acuerdo ya estaba suscrito— y finalmente fue publicado el 21 de abril en el Periódico Oficial del Estado, entrando en vigor al día siguiente.

Desde el 22 de abril, el SATQ opera como autoridad fiscal municipal en Chetumal, comunidades rurales y la Costa Maya, en coordinación con la Tesorería local. Entre sus atribuciones se encuentran la recaudación del impuesto, la administración de pagos, la aplicación de multas y recargos, así como la ejecución de procedimientos para recuperar adeudos, incluyendo acciones de cobro coactivo contra contribuyentes morosos.

El organismo estatal también podrá emitir requerimientos, imponer sanciones, resolver aclaraciones durante los procesos administrativos y ejecutar créditos fiscales determinados por el ayuntamiento, mientras que el municipio deberá facilitar el acceso a sus bases de datos y proporcionar información sobre contribuyentes y propiedades.

Aunque la Secretaría de Finanzas transferirá semanalmente los recursos recaudados al municipio, el esquema contempla costos de gestión no especificados en el convenio, además de la deducción de gastos de ejecución, comisiones bancarias e indemnizaciones por cheques devueltos.

La vigencia del acuerdo se extiende hasta el final de la actual administración municipal, con la posibilidad de ser ratificado por el siguiente gobierno local dentro de sus primeros 30 días.

Con esta adhesión, suman cinco municipios bajo este modelo, junto con José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto. El gobierno estatal sostiene que este mecanismo permitirá incrementar la recaudación del predial y mejorar los coeficientes para la distribución de participaciones federales, con una meta estimada de 66 millones de pesos adicionales en 2026.