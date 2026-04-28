Caso Xcaret escala a Tribunal Colegiado y retrasa definición

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Por Francisco Hernández

CHETUMAL.– El litigio legal por el uso de elementos del patrimonio cultural del pueblo y las comunidades mayas entró en una nueva etapa que tendrá como consecuencia retardar su resolución, porque el Grupo Xcaret impugnó ante un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación la sentencia de un juzgado de primera instancia que le negó el amparo contra las medidas restrictivas que le impuso el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

Resulta que antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara la suspensión definitiva que protegía a Grupo Xcaret contra las medidas del Indautor, que ocurrió el 26 de marzo, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ya había emitido la sentencia en contra de la empresa en el juicio de amparo principal que dio origen a esa suspensión.

En resolución tomada el 12 de marzo, el Juzgado negó la protección del amparo al Grupo Xcaret, en el juicio 1649/2024, que fue promovido contra las medidas precautorias decretadas por el Indautor por el uso de elementos del patrimonio cultural del pueblo y las comunidades mayas, por lo que está obligado a cumplirlas.

Inconforme con esta resolución, el Grupo Xcaret, a través de su filial Experiencia Xcaret Parques S. A. P. I. de C. V., promovió un recurso de revisión el 31 de marzo.

En su recurso de revisión, Grupo Xcaret se inconforma contra el sentido de la sentencia y contra los artículos 60 a 71 de la Ley Federal de Protección de Patrimonio Cultural y Comunidades Indígenas y Afroamericanas.

Luego de eso, el 9 de abril dignatarios mayas que están en litigio contra Grupo Xcaret promovieron como terceros interesados otro recurso de revisión.

Y enseguida, el 22 de abril, el presidente y el secretario del Gran Consejo Maya, Camilo Caamal Coh y Gabino Cruz Yeh, respectivamente, que apoyan a Xcaret, también presentaron un recurso de revisión propio contra esa sentencia.

El primer expediente ya fue radicado en el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, bajo el número de amparo en revisión 245/2026, el día 24 de abril, y todo indica que los demás recursos serán acumulados o adheridos al mismo.

Mientras tanto, según los registros del expediente, el Grupo Xcaret no fue localizado para ser notificado de la negativa de amparo en uno de los domicilios que dio, por lo que fue notificado por medios electrónicos, aunque mediante de una de sus filiales ya se inconformó.

Lo mismo se dice de la sentencia de la SCJN que le revocó la suspensión que le protegía contra el Indautor, que Grupo Xcaret no ha sido formalmente notificada de los efectos, pero aun así ya cumple con las medidas restrictivas que le fueron impuestas y canceló la Travesía Sagrada Maya de este año.

Mientras tanto, con estos recursos de revisión, la sentencia de amparo que le negó la protección de la justicia federal al Grupo Xcaret no ha quedado firme, y tampoco avanza la denuncia principal, que fue presentada ante el Indautor en el 2022 y retomada en el 2023.