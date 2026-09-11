Alza al DNR encarecerá todavía más viajar a Quintana Roo, advierte sector hotelero

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TULUM.- El sector hotelero de Quintana Roo advirtió que el incremento de 36 por ciento al Derecho de No Residente (DNR) propuesto por el Gobierno federal para 2027 encarecería todavía más las vacaciones para los visitantes extranjeros, en momentos en que los destinos del estado enfrentan menor conectividad aérea y dificultades para recuperar sus niveles de ocupación.

David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, señaló que, de aprobarse la propuesta incluida en el Paquete Económico 2027, el cobro pasaría de 983 a casi mil 335 pesos por visitante extranjero.

El empresario destacó que el aumento se acumularía a los aplicados durante los últimos años. El DNR pasó de 860 pesos en 2025 a 983 pesos y alcanzaría mil 334.80 pesos en 2027, lo que representaría un incremento cercano al 55 por ciento en dos años.

“Nuevamente, la Federación voltea al turismo, pero para cobrarle más a nuestros visitantes, como fuente de recaudación”, cuestionó Ortiz Mena.

El dirigente hotelero consideró que el incremento llegaría en un momento particularmente complicado para la industria turística de Quintana Roo, debido a diversos factores que han elevado el costo de viajar hacia los destinos mexicanos.

Explicó que la apreciación del peso frente al dólar ha encarecido las vacaciones para los turistas internacionales, mientras que una menor disponibilidad de asientos aéreos ha ejercido presión sobre el precio de los boletos.

A este escenario, agregó, se sumaría la propuesta de incrementar 10 por ciento las cuotas relacionadas con el uso del espacio aéreo, precisamente cuando los destinos mexicanos compiten internacionalmente para captar nuevas rutas y aumentar el número de visitantes.

Ortiz Mena cuestionó además que el incremento en la recaudación del DNR no se traduzca en mayores recursos para promoción turística.

De acuerdo con la distribución contemplada en la propuesta referida por el empresario, 50 por ciento de los recursos obtenidos correspondería a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 26 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) y el restante 24 por ciento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El presidente del Consejo Hotelero contrastó este esquema con el aplicado en Quintana Roo, donde parte de la recaudación obtenida mediante el Impuesto al Hospedaje se utiliza para promocionar los destinos turísticos del estado frente a sus competidores nacionales e internacionales.

Ortiz Mena advirtió que la acumulación de nuevos cobros puede convertirse en un obstáculo para los esfuerzos destinados a recuperar la actividad turística, particularmente en Tulum y otros destinos de Quintana Roo que atraviesan por una disminución en sus niveles de ocupación.

Señaló que el desafío para la industria no consiste únicamente en recuperar visitantes, sino también en conservar precios competitivos frente a destinos de otros países que buscan captar los mismos mercados.

Ante este panorama, pidió revisar la conveniencia de incrementar las cargas económicas a los viajeros internacionales y al sector aéreo en momentos en que México necesita fortalecer su conectividad y competir por una mayor participación en el mercado turístico internacional.