Estefanía Mercado confirma investigaciones a exfuncionarios y advierte que denunciarán posibles delitos

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PLAYA DEL CARMEN.- El Órgano Interno de Control (OIC) de Playa del Carmen mantiene abiertas diversas investigaciones sobre la actuación de exfuncionarios municipales, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades que puedan derivar en responsabilidades administrativas o incluso en denuncias penales.

La presidenta municipal Estefanía Mercado informó que las revisiones abarcan tanto la actual como anteriores administraciones y aseguró que su gobierno procederá conforme a la ley en caso de que se encuentren elementos que acrediten alguna responsabilidad.

La alcaldesa fue cuestionada específicamente sobre la gestión del extesorero municipal Javier Regalado Hendricks, pero aclaró que las investigaciones del OIC no están concentradas únicamente en la Tesorería ni en quien estuvo al frente de esa dependencia.

Explicó que el organismo realiza revisiones área por área para analizar actuaciones de distintos servidores públicos que han ocupado cargos en el Ayuntamiento.

Mercado evitó anticipar conclusiones sobre Javier Regalado Hendricks o cualquier otro exfuncionario al señalar que corresponde exclusivamente al Órgano Interno de Control establecer, mediante los procedimientos previstos en la ley, si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.

La presidenta municipal sostuvo que las investigaciones deben realizarse de manera seria y profunda antes de señalar responsabilidades, por lo que pidió esperar los resultados de los procedimientos en curso.

No obstante, aseguró que su administración no encubrirá eventuales irregularidades y que, en caso de encontrarse hechos que pudieran constituir algún delito, se presentarán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

“Vamos a esperar los resultados de las investigaciones. Si existen responsabilidades, se actuará conforme a la ley y se llegará hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

En contraste, Mercado expresó su respaldo al actual tesorero municipal, Guillermo Brahms González, y destacó las acciones que, dijo, ha emprendido para ordenar las finanzas del Ayuntamiento.

“Es un funcionario extraordinario que ha venido haciendo un trabajo importante para poner orden en distintos temas financieros del municipio”, señaló.

La alcaldesa insistió en que será el Órgano Interno de Control el encargado de determinar si las revisiones encuentran elementos suficientes para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa o dar vista a otras autoridades ante la posible comisión de delitos.