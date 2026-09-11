Con tendencia azul-naranja, se forma oposición “libertaria”

Comparte esta Noticia

La última palabra

– Encabezados por Gustavo Miranda, participan Greg Sánchez, Hassan Medina, Ángel Álvarez, Tania Casamadrid, Tirso Esquivel, Martha Rodríguez, Cristina Coronado, Eugenio Barbachano, entre otros; todos con larga participación partidista, aunque se dicen “ciudadanos”.

– Frente opositor, al margen de las dirigencias partidistas; los une su preocupación por la inseguridad, el abandono de nuestras comunidades, la afectación al turismo y la falta de oportunidades para miles de familias.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Rumbo a las elecciones 2027 e integrada por personajes con amplia participación partidista, avanza la conformación de una organización política en la que predominan los colores de los partidos azul, naranja y rojo; se asumen como iniciativa ciudadana y predominan los valores del PAN: “Libertad, vida y familia”.

Se perfila un frente opositor multicolor, al margen de las dirigencias partidistas. En lo que llaman “Declaración de Libertad” sostienen desde Playa del Carmen, que les une su preocupación por la corrupción, la inseguridad, la imposición de gobernantes foráneos y sin arraigo; se proponen también recuperar la dignidad de Quintana Roo y el autogobierno, principalmente.

Encabezados por Gustavo Miranda, firman el documento entre otros Greg Sánchez, Hassan Medina, Ángel Álvarez, Tania Casamadrid, Tirso Esquivel, Martha Rodríguez, Cristina Cornado y Eugenio Barbachano, todos con larga participación partidista en el PAN, MC, PRI y ex PRD, aunque se dicen “ciudadanos”.

Declaran que lucharán como lo hicieron los legítimos pueblos mayas que resistieron desde Tihosuco, Bacalar y toda nuestra región durante la Guerra de Castas, defendiendo su tierra, su dignidad y su forma de vida frente al despojo, el destierro y la opresión.

“Décadas después, los fundadores de nuestro estado también levantaron la voz contra el centralismo y la imposición de gobernantes foráneos. Gracias a su lucha, Quintana Roo dejó de ser territorio federal y conquistó su condición de estado libre y soberano”, al exponer que “hoy nos corresponde continuar esa historia”.

“No podemos guardar silencio –continúa la declaratoria– mientras desde fuera se pretende designar quiénes deben gobernarnos. Hoy se imponen fiscales, secretarios de Seguridad Pública, magistrados, jueces, presidentes municipales y diputados que no conocen nuestras comunidades, que carecen de arraigo y que, en muchos casos, responden más a intereses externos que a las necesidades de los quintanarroenses”.

“Mientras tanto, mujeres y hombres nacidos aquí, o que han construido durante años su vida en esta tierra, son desplazados de las decisiones fundamentales de su propio estado”, completa.

Aclara el documento que “Nuestra postura no es contra quienes vienen de otros lugares a trabajar honestamente, formar una familia y hacer de Quintana Roo su hogar. Ellos también enriquecen nuestra sociedad. Nuestra lucha es contra la imposición política, la corrupción, el despojo, el centralismo y el desplazamiento sistemático de los liderazgos locales”.

En la Declaración de Libertad participan mujeres y hombres provenientes de distintos municipios, sectores sociales e ideologías, encabezados por Gustavo Miranda y les une una preocupación auténtica por la inseguridad, el abandono de nuestras comunidades, la afectación al turismo y la falta de oportunidades para miles de familias.

Este pronunciamiento no nace del odio ni de la confrontación, aclara, “nace del amor por nuestra tierra y de la convicción de que Quintana Roo merece recuperar la paz, la justicia, la prosperidad y la dignidad”.

Concluye que “No podemos acostumbrarnos a vivir con miedo ni permanecer como simples espectadores. Es momento de organizarnos, escuchar a la ciudadanía y pasar de la queja a la acción”. Usted tiene la última palabra.