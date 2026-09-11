Félix González Canto ve natural surgimiento de bloques opositores rumbo a elecciones de 2027

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COZUMEL.- El exgobernador de Quintana Roo Félix González Canto consideró natural el surgimiento de bloques opositores rumbo a las elecciones de 2027, entre ellos el denominado “frente ciudadano” que esta semana presentó la “Declaración de Libertad del Estado de Quintana Roo”, impulsada por el exdiputado local Gustavo Miranda.

En entrevista, el exmandatario señaló que este tipo de agrupaciones suele aparecer conforme se acerca un proceso electoral, particularmente ante la relevancia de los cargos que estarán en disputa el próximo año.

“Son movimientos propios de las etapas previas a las elecciones, de la importancia de las que vienen el próximo año”, declaró.

González Canto señaló que Morena, como partido mayoritario, atraviesa actualmente un momento determinante en la definición de su proceso interno, situación que, aseguró, concentra gran parte de la atención de quienes siguen la actividad política en Quintana Roo.

Consideró que, paralelamente, los grupos opositores comienzan a identificar y organizar a sus principales perfiles con miras a las elecciones de 2027, cuando en Quintana Roo estarán en disputa la gubernatura, las presidencias municipales y las diputaciones.

El exgobernador, militante del PRI, comentó que entre las personas que participaron en la presentación de la “Declaración de Libertad del Estado de Quintana Roo” reconoció a diversos políticos que ocuparon cargos relevantes durante su administración.

Entre ellos mencionó a Greg Sánchez, expresidente municipal de Benito Juárez, y Juan Carlos González, exalcalde de Cozumel, a quienes atribuyó todavía un importante peso político.

“Todos ellos con mucho capital político. Desconozco cómo está funcionando este acuerdo que hay entre diversos actores políticos, pero lo que se observa es que es gente de diferentes partidos políticos, no precisamente de uno solo”, expresó.

La “Declaración de Libertad del Estado de Quintana Roo” fue presentada el pasado miércoles por políticos, empresarios y representantes de distintos municipios, quienes lanzaron críticas contra la situación de seguridad y la administración estatal.

Entre sus participantes se encuentran, además de Greg Sánchez y Juan Carlos González, los exdiputados Gustavo Miranda y José Luis “Chanito” Toledo; el regidor y empresario de Tulum Eugenio Barbachano, así como Tania Casamadrid, Domingo Flota y Joaquín Inurreta, entre otros.

Aunque González Canto dijo desconocer los términos bajo los cuales se está articulando este grupo, consideró relevante su composición plural y enmarcó su aparición en los movimientos políticos que comienzan a tomar forma rumbo a la sucesión estatal de 2027.