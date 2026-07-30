Alza en turbosina impacta turismo internacional pese a récords históricos: Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó la disminución en la llegada de turistas extranjeros al incremento en el precio de la turbosina, aunque destacó que México alcanzó en mayo cuatro récords históricos en indicadores turísticos.

Durante su conferencia matutina, explicó que el alza en el precio internacional del petróleo, derivada del conflicto en Irán, elevó entre 20 y 30 por ciento el costo de la turbosina en diversos países, lo que provocó un aumento en las tarifas aéreas.

“Nos ha afectado el precio de la turbosina. Nosotros hemos estado trabajando y financiando el subsidio para que no aumente el precio de la gasolina Magna y el diésel, pero en muchos países no se hace lo mismo. Aumentó el costo de la turbosina entre 20 y 30 por ciento y eso ha tenido un efecto en el turismo internacional”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que durante mayo se alcanzaron cifras históricas en número de visitantes internacionales, turistas, llegada de cruceros y derrama económica generada por cruceristas.

Detalló que entre enero y mayo arribaron al país 42.87 millones de visitantes internacionales, un incremento de 8.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En ese mismo lapso, el número de turistas que pernoctaron en México ascendió a 20.39 millones, mientras que la derrama económica alcanzó los 15 mil 839 millones de dólares, cifra que se mantuvo estable en comparación con el mismo periodo de 2025.

La funcionaria confió en que durante junio se registre un crecimiento cercano al 10 por ciento en la llegada de visitantes internacionales.

Respecto al impacto del Mundial de Futbol, la presidenta señaló que aún no se cuenta con las cifras consolidadas, aunque aseguró que el evento fue exitoso en las tres ciudades sede y benefició a otros destinos del país. Añadió que los resultados oficiales se darán a conocer en los próximos días.