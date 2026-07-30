Belice activa alerta ambiental por crisis de sargazo

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BELICE.- La crisis del sargazo continúa intensificándose en el Caribe y ya llevó a la ciudad de Belice a iniciar el proceso para declarar una emergencia ambiental municipal, ante la acumulación masiva de la macroalga en su litoral, donde en algunos puntos alcanza hasta 50 centímetros de espesor, generando malos olores, afectaciones ambientales y riesgos para la actividad turística.

El Ayuntamiento de Belice informó que comenzó el trámite de la declaratoria luego de que una evaluación técnica concluyó que la cantidad de sargazo supera la capacidad natural de limpieza de las mareas.

En un memorándum dirigido al alcalde Bernard Wagner, el ingeniero municipal Floyd Williams presentó un diagnóstico preliminar sobre las condiciones del paseo marítimo Sandlighter’s Promenade y la costa aledaña, además de proponer un programa de atención de emergencia con un costo estimado de entre 250 mil y 325 mil dólares.

Durante la inspección se detectaron acumulaciones de sargazo de entre 10 y 50 centímetros de profundidad, gran parte de ellas en estado de descomposición, lo que ya provoca emisiones de sulfuro de hidrógeno. También se localizaron residuos sólidos, como botellas y plásticos atrapados entre la biomasa, así como una circulación limitada del agua en la franja costera.

Los especialistas estiman que entre 70 y 80 por ciento del sargazo permanece acumulado más allá del dique existente, situación que complica las labores de retiro y favorece la llegada constante de nuevas cantidades de macroalga.

El informe advierte que, de no atenderse el problema, podrían agravarse el deterioro de la calidad del agua, la disminución del oxígeno disponible para la fauna marina, la proliferación de moscas y mosquitos, los malos olores y el impacto negativo sobre la imagen turística de la ciudad.

La situación refleja un escenario similar al que enfrenta el Caribe mexicano. En Quintana Roo, el arribo masivo de sargazo ha obligado a mantener operativos permanentes de limpieza, instalar barreras marinas y reforzar la recolección en playas para reducir las afectaciones ambientales, económicas y turísticas.

De acuerdo con los pronósticos regionales, las autoridades beliceñas prevén que el fenómeno persistirá durante los próximos meses, por lo que plantean tratar el sargazo como un desafío estacional permanente y no como un evento aislado.