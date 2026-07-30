Inmobiliarios de Playa del Carmen van por inversionistas y compradores fuera de Q. Roo

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PLAYA DEL CARMEN.- Ante la desaceleración que enfrenta el mercado inmobiliario, empresarios de Playa del Carmen preparan una estrategia de promoción en distintos estados del país para atraer inversionistas y compradores, con el objetivo de reactivar las ventas y dejar de depender de la demanda que tradicionalmente llegaba al destino.

Mark Pujol, empresario inmobiliario e integrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que el sector atraviesa uno de sus momentos más complicados debido a una recesión que ha dificultado la operación de diversas empresas.

Explicó que la contracción no es exclusiva de Playa del Carmen, ya que otros mercados inmobiliarios, como Miami, también registran una disminución en su actividad. No obstante, consideró que se trata de un ciclo económico y confió en una recuperación gradual.

Como parte de la estrategia, empresarios del sector recorrerán entre septiembre y noviembre ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México para promover las oportunidades de inversión que ofrece Playa del Carmen y captar compradores nacionales.

Posteriormente, la campaña se extenderá a mercados internacionales, principalmente Canadá y Estados Unidos, con el propósito de atraer nuevos inversionistas y estimular la demanda de vivienda.

Pujol reconoció que actualmente existe una sobreoferta de desarrollos inmobiliarios derivada de la escasez de compradores, aunque estimó que el mercado podría comenzar a estabilizarse durante la próxima temporada alta.

El empresario señaló que Playa del Carmen acumula entre dos y tres años de contracción en la actividad inmobiliaria y expresó su confianza en que 2027 marque el inicio de una etapa de recuperación para el sector.