Presumen unidad por separado

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La última palabra

– Surrealismo: Encabezan sus respectivas encuestas, tanto Eugenio Segura como Rafael Marín.

– La oposición espera la colisión para fichar figuras morenistas y ganar espacios.

Por Jorge A. Martínez Lugo

El adelantadísimo proceso electoral en Quintana Roo alcanza niveles surrealistas. Tanto Eugenio Segura como Rafael Marín presumen unidad y, cuando mucho, hacen un llamado a ella, pero cada quien por separado. Además, cada uno encabeza sus propias encuestas. Se viola la ley electoral. El respeto a la militancia y a la sociedad, es lo de menos.

Segura, acompañado siempre de Ana Patricia Peralta, sostiene que prevalece la unidad, lo mismo Marín, quien avanza en solitario, ya que su “mancuerna”, Maribel Villegas, igual camina por su cuenta. La quinta aspirante registrada por el verde, ni siquiera aparece; su verdadero papel es la simulación verde que compite con disfraz guinda. “Tonto es quien cree que el pueblo es tonto” diría el clásico.

Ambos grupos esperan la decisión de ya saben quien, para definir su futura estrategia.

Si la decisión se inclina hacia Rafael Marín, es muy probable que el verde vaya en solitario, a menos que le otorguen sus exigencias a Jorge Emilio: Cancún, Playa, Tulum, Puerto Morelos, además, cuando menos la primera senaduría y dos diputaciones federales; mantener el control del Congreso y del Poder Judicial con el verde Heyden.

Si las “encuestas” y la valoración política se inclina por Segura, lo más probable es que la corriente del morenismo que lo apoya se agache, obedezca la decisión y se produzca la “cargada”. Sin embargo, algunas figuras de esta corriente saltarían a los partidos de oposición que están pestos para recibirles.

De todos modos, Morena ganará la gubernatura y casi todas las presidencias municipales. El carro completo aún no se vislumbra claro; algunos municipios los podría ganar la oposición con candidaturas de morenistas excluidos, lo mismo que diputaciones locales y federales. Esto se podrá analizar hasta después de la decisión mayor; entonces se podrá empezar a dimensionar de qué tamaño será el boquete a la ficticia “unidad”.

En Quintana Roo, la simulación verde-guinda llegó a límites insostenibles. ¿Cuál será la salida de este callejón? Usted tiene la última palabra.