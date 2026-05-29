Ambientalistas de Cozumel alertan por proyecto Royal Beach Club tras freno a Perfect Day

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COZUMEL.- Luego de que el gobierno federal frenó el proyecto del parque acuático Perfect Day, grupos ambientalistas de Cozumel advirtieron que la comunidad debe mantenerse alerta, ya que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aún no emite una resolución sobre la solicitud presentada por la naviera Royal Caribbean para desarrollar el proyecto Royal Beach Club.

La ambientalista Guadalupe Martín Cab señaló que los terrenos donde la naviera pretende construir el complejo turístico están cubiertos de manglar y forman parte de una zona utilizada por tortugas marinas para desovar, debido a que en ese punto de la isla se registra menor presencia de sargazo.

Explicó que en el área existen manglares de tres especies, además de un amplio litoral y un sistema arrecifal considerado entre los más importantes del mundo.

Asimismo, recordó que especialistas han advertido que esta barrera arrecifal es una de las más sanas de Quintana Roo, aunque aclaró que eso no significa que esté libre de afectaciones, pues el blanqueamiento de coral ya provocó la pérdida del 40 por ciento de la colonia arrecifal.

Guadalupe Martín Cab hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la petición en Change.org con el objetivo de detener el proyecto de Royal Caribbean en Cozumel.

La activista sostuvo que la naviera ha demostrado poco interés en la protección ambiental. Señaló que la empresa es propietaria del tercer muelle de la isla y anteriormente buscó construir un cuarto muelle con una autorización otorgada por el ex presidente municipal Pedro Joaquín Delbouis, aunque, aseguró, no contaba con permisos federales.

También afirmó que la empresa ha difundido la versión de que ya no desarrollará el proyecto presentado ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), junto con Perfect Day; sin embargo, aclaró que la Semarnat únicamente negó el proyecto previsto para Mahahual y todavía no ha emitido un resolutivo relacionado con Royal Beach Club en Cozumel.

La ambientalista lamentó además que, a lo largo de los años, las playas de Cozumel han sido privatizadas gradualmente durante distintas administraciones municipales.

Indicó que actualmente a los habitantes de la isla solo les queda un arenal ubicado aproximadamente a 17 kilómetros del centro de la ciudad y que gran parte de los accesos costeros pertenece a desarrolladores vinculados a empresas navieras.

Finalmente, criticó que los cozumeleños deban pagar a particulares para ingresar a playas públicas, situación que consideró contraria a la ley y al derecho de libre acceso al litoral.