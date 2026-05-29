Descarta Fiscalía ficha roja de Interpol contra Rubén Rocha Moya

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, confirmó que Rubén Rocha Moya no cuenta con una ficha roja de la Interpol, al igual que otros nueve funcionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El funcionario federal informó además que cinco de las 10 personas acusadas de mantener nexos con Los Chapitos ya comparecieron ante autoridades mexicanas como parte de las investigaciones en curso.

Ulises Lara explicó que las indagatorias continuarán con el propósito de deslindar responsabilidades en caso de acreditarse la comisión de algún delito.

Añadió que la información obtenida hasta el momento permitirá fortalecer las líneas de investigación y contribuir a “llegar a la verdad” en torno al caso.

SSPC también niega ficha roja contra Rubén Rocha

Las declaraciones de la FGR coinciden con la postura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, que rechazó la existencia de una notificación internacional en contra de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia.

“Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra”, señaló la dependencia federal mediante un comunicado.

Rubén Rocha comparece ante la FGR

La polémica sobre una presunta ficha roja de la Interpol surgió después de que Rubén Rocha acudiera esta semana a comparecer ante la FGR por las acusaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos.

Tras rendir su declaración, el exmandatario afirmó que continuará colaborando con las autoridades y aseguró que acudirá a cualquier citatorio que se le haga.

“No dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, expresó.

Asimismo, manifestó su respaldo a la Cuarta Transformación y sostuvo que el actual Gobierno federal ha impulsado acciones para “sanear y legitimar” la vida democrática y de justicia en México.