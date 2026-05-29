Destituyen a director de la Policía Ejecutiva de Tulum por presunto abuso de autoridad

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TULUM.- Luego de las denuncias realizadas por pescadores y trabajadores de la zona costera de Tulum por presuntos retenes ilegales e intimidaciones cometidas por elementos de la Policía Ejecutiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el secretario de Seguridad Pública municipal, Edgar Aguilar Rico, confirmó la destitución de Óscar Alberto Tapia Gómez, quien fungía como director de la Policía Ejecutiva.

Las inconformidades surgieron después de que pescadores denunciaran que fueron detenidos cuando regresaban de sus jornadas laborales en la zona costera, donde señalaron haber sido víctimas de malos tratos y abuso de autoridad por parte de policías instalados en filtros de revisión.

Tras la difusión de estos señalamientos, ciudadanos y trabajadores del mar exigieron un posicionamiento oficial de las autoridades municipales para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

En conferencia de prensa, Edgar Aguilar Rico explicó que los operativos en la zona forman parte de filtros preventivos itinerantes implementados diariamente como estrategia de seguridad en el municipio.

“Específicamente en la zona costera se llevó a cabo un filtro preventivo provisional. Gracias a estos operativos, hoy Tulum se encuentra en sus mejores índices de percepción de seguridad; han disminuido en un 74 por ciento los homicidios dolosos y también los delitos de alto impacto”, declaró.

Sin embargo, el funcionario reconoció que existió un comportamiento inadecuado por parte del entonces director de la Policía Ejecutiva.

“Sinceramente no fueron las palabras, ni el modo, ni la forma en cómo se dirigió a estas personas. Voy a tomar cartas en el asunto y se realizarán las medidas correspondientes dentro del Consejo de Honor. Muy seguramente se destituirá de su cargo a este director”, expresó.

Horas más tarde, Aguilar Rico confirmó oficialmente que Óscar Alberto Tapia Gómez fue cesado de su cargo por abuso de autoridad.

El secretario de Seguridad Pública indicó que los filtros de seguridad cuentan con cámaras de videovigilancia y aseguró que los hechos denunciados quedaron grabados “de principio a fin”, por lo que invitó a la ciudadanía a presentar quejas y pruebas ante la Unidad de Asuntos Internos.

Asimismo, recordó que los ciudadanos tienen derecho a grabar las actuaciones de los policías y que los elementos están obligados a documentar sus intervenciones.

“Todos mis elementos tienen la obligación de respetar a los ciudadanos y también sus garantías. No estamos peleados con que graben; al contrario, es bueno para tener ambas versiones y tomar decisiones correctas”, comentó.

Finalmente, Edgar Aguilar Rico hizo un llamado a la ciudadanía y a los cuerpos policiacos a colaborar de manera respetuosa para mantener los índices de seguridad en Tulum.