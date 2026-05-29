Morena y aliados aprueban reelección de magistrados del TEPJF con reserva de último momento

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La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la elección judicial federal, luego de una sesión que se extendió por más de 15 horas y estuvo marcada por la polémica en torno a la reelección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El dictamen fue avalado con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, por lo que fue turnado al Senado para su análisis y eventual discusión.

Polémica por reelección de magistrados del TEPJF

Uno de los puntos que más controversia generó fue la aprobación de una reserva presentada por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, que permitirá a las magistradas y magistrados actualmente en funciones en la Sala Superior del TEPJF participar en la elección judicial de 2028 y buscar un nuevo periodo.

La modificación fue presentada en la recta final del debate y provocó críticas tanto de la oposición como de legisladores del Partido del Trabajo (PT), quienes acusaron que se trató de un “albazo” legislativo y que no existió consenso previo.

El vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió retirar la propuesta al considerar que contradice el espíritu de la reforma judicial impulsada por el oficialismo.

“Lo que están proponiendo es que los que ya duraron seis años, y luego les dimos otros dos, y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 28, y lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años”, expresó desde tribuna.

Asimismo, sostuvo que la reserva representa “una falta demasiado grave que trastoca el mandato del artículo 99” de la Constitución.

La diputada del PT, Margarita García, también criticó la propuesta y acusó que respondía a intereses particulares.

“Lamento mucho que las reservas que suben unos cuantos, y que es para su beneficio, porque estos magistrados pertenecen a un grupo y que se han caracterizado por ser los más corruptos”, señaló.

Morena defiende modificación

Pese a los cuestionamientos, Morena y sus aliados respaldaron la reserva. Sergio Gutiérrez Luna argumentó que la modificación busca homologar el trato otorgado previamente a ministros, magistrados y jueces dentro de la reforma judicial aprobada en 2024.

“Se pretende evitar un trato diferenciado entre los ministros, magistrados y jueces de distrito”, afirmó.

Por su parte, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, rechazó que se trate de privilegios indebidos y defendió la medida.

“No me sumo al coro de despropósitos y ataques contra funcionarios jurisdiccionales o magistrados”, expresó.

Añadió que la reserva únicamente busca “otorgarles el mismo trato que esta Cámara les otorgó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Oposición acusa contradicciones y simulación

Desde el PRI, el coordinador Rubén Moreira advirtió que algunos magistrados podrían acumular hasta 17 años en funciones, lo que consideró contradictorio con la postura oficialista contra la reelección en cargos públicos.

“Hay una contradicción con todos los argumentos que ustedes trajeron para votar la no reelección”, declaró.

En tanto, el coordinador del PAN, Elías Lixa, acusó falta de diálogo y calificó el proceso legislativo como una “simulación”, debido a que la reserva fue presentada de último momento.

Cambios en revocación de mandato y Suprema Corte

Además del aplazamiento de la elección judicial y la posibilidad de reelección de magistrados electorales, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones relacionadas con la revocación de mandato y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Una de las reservas avaladas, impulsada por el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, establece que la consulta de revocación de mandato deberá realizarse el primer domingo de junio del cuarto año del periodo presidencial.

“Tiene el propósito de que quede preciso que no va a haber posibilidad de que empaten las elecciones federales con la revocación de mandato”, explicó.

Con esta medida se busca evitar que la consulta coincida con elecciones federales intermedias o presidenciales, aunque sí podría realizarse el mismo día de elecciones locales o de la elección judicial de 2028.

El dictamen también incorpora una reserva promovida por el diputado de Morena, Leonel Godoy, para permitir que la Suprema Corte funcione en dos secciones, además de sesionar en Pleno. La integración del máximo tribunal se mantendrá en nueve ministras y ministros.

Asimismo, se estableció que las legislaturas estatales tendrán un plazo de 60 días naturales para armonizar sus constituciones locales tras la entrada en vigor del decreto, y hasta 90 días para adecuar sus leyes secundarias.

Otro de los cambios aprobados establece que magistrados de circuito y jueces de distrito electos en 2028 permanecerán en funciones durante ocho años, hasta 2036.

Durante la discusión en lo particular, legisladores de Morena, PAN, PRI, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron diversas reservas; varias fueron retiradas, rechazadas o enviadas al Diario de los Debates.