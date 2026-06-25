Ambientalistas denuncian riesgo para sistema Sac Actun por carretera en Tulum

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TULUM.- Organizaciones ambientalistas, especialistas y representantes de comunidades mayas denunciaron que la construcción de una carretera de aproximadamente 16 kilómetros en Tulum representa una amenaza para el sistema Sac Actun, considerado el complejo de cuevas inundadas más extenso de México y uno de los más importantes del mundo.

Las agrupaciones Greenpeace México, Sélvame MX y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtieron que la obra se desarrolla en una de las zonas más frágiles de la Península de Yucatán, caracterizada por una vasta red de cenotes, cavernas y ríos subterráneos interconectados.

En conferencia de prensa, el director ejecutivo de Cemda, Gustavo Alanís, señaló que el proyecto fue exentado de presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) bajo el argumento de tratarse de una mejora a un camino rural existente. Sin embargo, sostuvo que en realidad se construye una nueva vialidad que ya ha generado afectaciones a la selva.

De acuerdo con las organizaciones, el uso de maquinaria pesada y la pavimentación sobre roca caliza provocarían daños irreversibles al sistema hidrológico de la región. Entre los principales riesgos identifican posibles hundimientos por la fragilidad del terreno, alteraciones en los flujos subterráneos de agua dulce y contaminación del acuífero por filtraciones de combustibles, aceites y otros residuos derivados de la obra y su futura operación.

Sac Actun forma parte del Gran Acuífero Maya, una de las principales reservas de agua dulce de la región, que abastece a comunidades, actividades turísticas y centros urbanos de la Riviera Maya. Por ello, cualquier afectación podría tener repercusiones ambientales, sociales y económicas de gran alcance.

Representantes de Cemda informaron que comunidades mayas presentaron el pasado 8 de junio un recurso de revisión ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para solicitar una revisión del proyecto, aunque hasta ahora no han recibido respuesta oficial. Ante esta situación, no descartan promover un amparo para intentar frenar los trabajos.

Las organizaciones también cuestionaron la legalidad de la exención ambiental otorgada a la obra. Argumentan que el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece restricciones para este tipo de proyectos cuando superan ciertas dimensiones, y aseguran que la nueva vialidad tendría un ancho aproximado de siete metros.

Por su parte, el activista José Urbina afirmó que la carretera no responde a necesidades de movilidad de las comunidades locales ni mejora la conectividad regional, por lo que consideró que podría estar vinculada al desarrollo inmobiliario y turístico en áreas actualmente cubiertas por selva.

Los ambientalistas destacaron que el sistema Sac Actun alberga una importante biodiversidad y funciona como hábitat de diversas especies protegidas, entre ellas el mono araña, además de ser un elemento clave para la conectividad ecológica de la selva maya.

Asimismo, señalaron que la Península de Yucatán enfrenta una creciente presión ambiental derivada de proyectos turísticos, desarrollos inmobiliarios, granjas industriales y cambios en el uso del suelo, factores que, a su juicio, incrementan la vulnerabilidad de los ecosistemas regionales.

Hasta el momento, la Semarnat no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos ni sobre los recursos promovidos por las comunidades mayas. Mientras tanto, las organizaciones exigen la suspensión de los trabajos y la realización de una evaluación integral de impactos ambientales antes de permitir que el proyecto continúe avanzando.