Extienden plazo para vincular líneas telefónicas con la CURP

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CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades federales ampliaron el plazo para que los usuarios vinculen sus líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP), por lo que el proceso se realizará de manera escalonada durante los próximos meses y ya no existirá una fecha límite única para todos los usuarios.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informaron que el nuevo calendario estará determinado por el último dígito de cada número celular, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la medida y evitar saturaciones en el sistema de registro.

De acuerdo con el cronograma actualizado, las líneas terminadas en 0 y 1 deberán realizar el trámite durante agosto; las terminadas en 2 y 3 tendrán como plazo septiembre; mientras que los números finalizados en 4 y 5 deberán completar el procedimiento en octubre.

Para noviembre se programó el registro de las líneas con terminación 6 y 7, mientras que los usuarios cuyos números concluyan en 8 y 9 tendrán hasta diciembre para cumplir con la disposición.

El calendario establece que los números terminados en 0 deberán registrarse antes del 15 de agosto y los terminados en 1 antes del 31 de agosto. En septiembre, los números con terminación 2 tendrán como fecha límite el día 15, mientras que los terminados en 3 deberán hacerlo antes del 30 de ese mes.

En octubre, los usuarios con terminación 4 tendrán hasta el día 15 para completar el trámite, mientras que aquellos con terminación 5 contarán hasta el 31 de octubre. Para noviembre, los números terminados en 6 deberán registrarse antes del día 15 y los terminados en 7 antes del día 30.

Finalmente, los usuarios con líneas terminadas en 8 tendrán hasta el 15 de diciembre para realizar la vinculación, mientras que los números finalizados en 9 deberán quedar registrados a más tardar el 31 de diciembre.

Las autoridades advirtieron que, una vez concluido cada periodo, las líneas que no hayan sido vinculadas podrían ser suspendidas hasta que sus propietarios completen el procedimiento.

El registro puede realizarse a través del portal oficial habilitado para este fin, donde los usuarios deberán proporcionar la información requerida para asociar su número telefónico con la CURP y evitar afectaciones en el servicio.