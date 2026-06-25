Ana Paty Peralta pide licencia para buscar coordinación de Morena en Quintana Roo

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CANCÚN.- La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, solicitó licencia temporal por 45 días para separarse de su cargo y participar en el proceso interno de Morena para la selección de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Quintana Roo.

La solicitud fue aprobada durante una sesión extraordinaria de Cabildo, en la que la alcaldesa confirmó que buscará integrarse al proceso partidista que definirá a quien encabezará la estructura política de Morena rumbo a la elección de 2027.

Durante su intervención, Ana Patricia Peralta señaló que tomó la decisión con responsabilidad, transparencia y apego a la legalidad, al considerar que la participación en el proceso interno requiere dedicación y atención plena.

“He tomado esta decisión para participar en el proceso interno de selección de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía de nuestro estado”, expresó ante los integrantes del Cabildo.

La edil afirmó que su determinación fue resultado de una reflexión profunda debido a la responsabilidad que implica encabezar el gobierno municipal de Benito Juárez y reiteró que su prioridad continúa siendo el bienestar de las y los habitantes de Cancún.

La licencia se enmarca en el proceso interno que Morena desarrolla en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas en 2027. En Quintana Roo, la coordinación estatal es considerada la antesala para la definición de la candidatura de la Cuarta Transformación.

Durante el periodo de separación temporal, el Ayuntamiento de Benito Juárez continuará operando conforme a los mecanismos institucionales establecidos para garantizar la continuidad de las funciones y servicios públicos.

Ana Patricia Peralta aseguró que su participación en el proceso político se realizará dentro del marco legal y con respeto a las instituciones, al tiempo que reiteró su compromiso con la ciudadanía cancunense.