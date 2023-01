AMLO critica a la UNAM por no decidir qué pasará con título de la ministra Esquivel

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que la Universidad Nacional Autónoma de México no resolviera si el título de licenciatura de la Ministra Yasmín Esquivel es válido o no y acusó al rector de la UNAM, Enrique Graue, de “lavarse las manos”, como Poncio Pilato.

Después de que la FES Aragón confirmara que la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí plagio su tesis para recibirse de la carrera de Derecho en 1987, la UNAM anunció que carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por ellos mismos, por lo que pidió a la Secretaría de Educación Pública resolver el caso.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario mexicano recriminó que la UNAM le ‘echara la bolita’ a la SEP; sin embargo, afirmó que su administración “no evadirá” la responsabilidad y dijo que darán una respuesta el lunes de la próxima semana.

“Yo lo planteé aquí, ellos debían resolver. Su tribunal tenía que hacer la recomendación sobre si es válido o no el título. Vamos a ver nosotros, se va a analizar. Lo mejor es que la UNAM diga: sí o no, es válido su título o no es válido. Lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos”, protestó AMLO en Palacio Nacional.

“De todas maneras vamos nosotros a ver el asunto. Si ya le pasaron la responsabilidad a la SEP (de tomar la decisión) nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver […] yo creo que el lunes para que nos dé tiempo de ver legalmente cómo está la situación”, añadió.

Fuente: El Financiero