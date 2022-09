AMLO da espaldarazo a Gertz Manero: “la actitud del fiscal ha sido de colaboración”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero ha tenido una actitud de colaboración para esclarecer el Caso Ayotzinapa.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal aclaró que en ningún momento ha tenido resistencias del fiscal Alejandro Gertz Manero.

“Esto lo digo porque con todo respeto, los expertos que han ayudado mucho, se habló de obstáculos en la FGR y se señaló al fiscal, pues yo sostengo que, en lo que a mí corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal (Gertz Manero) ha sido de colaboración”, indicó.

López Obrador dijo que la actitud del fiscal Alejandro Gertz Manero ha sido de apoyar la investigación, “no tengo un solo acto, una acción, un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido, castigar a los responsables y dar con los jóvenes”.

El mandatario federal señaló que en ningún momento tuvo resistencia del fiscal o del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

“Hablé con ellos para pedirles apoyo, colaboración, siempre dispuestos a ayudar, ninguno de ellos me dijo que no podemos llegar tan alto o esto no tiene fundamento o para qué nos metemos o vamos a buscar la forma de darle carpetazo”, aseveró.

Agradece AMLO participación del GIEI

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció y agradeció el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación del Caso Ayotzinapa.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal consideró como positivo que el Grupo de Expertos amplíe el plazo de la asistencia técnica en la investigación para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“Agradecerle mucho a los expertos que han ayudado. Ojalá sigan participando, ha sido muy valioso lo que han hecho, y Alejandro (Encinas) va a continuar coordinando todos los trabajos de la Comisión (para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa)”, indicó.

López Obrador consideró que el mando militar implicado en la desaparición de los 43 normalistas no habría consultado a sus superiores sobre la decisión de eliminar a los estudiantes.

“El supuesto, lo que arroja la investigación es de que interviene el comandante de la zona, y que él participó y yo no creo que haya pedido instrucciones para lo que según el informe sucedió después, que fue la eliminación de los jóvenes, pero está abierta la investigación”, puntualizó.

Fuente: El Heraldo de México