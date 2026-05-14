Sheinbaum revela que EU ha rechazado 36 extradiciones solicitadas por México

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Estados Unidos ha rechazado al menos 36 solicitudes de extradición promovidas por el gobierno mexicano bajo el argumento de falta de pruebas suficientes, por lo que sostuvo que ese mismo criterio jurídico debe prevalecer en las peticiones realizadas por autoridades estadounidenses contra ciudadanos mexicanos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que cualquier procedimiento relacionado con extradiciones debe apegarse estrictamente al marco constitucional, al Estado de derecho y a la defensa de la soberanía nacional, sin responder a presiones políticas o mediáticas.

“Hay 36 casos donde Estados Unidos negó la petición de México para detener a una persona con fines de extradición por falta de pruebas. La visión de Estado y de largo plazo que se debe seguir es la ley, la Constitución y la defensa de la soberanía”, expresó.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por las versiones y señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre quien existen acusaciones y presuntas investigaciones internacionales.

Ante ello, Sheinbaum insistió en que ninguna autoridad mexicana puede actuar legalmente sin contar previamente con pruebas formales y suficientes.

La presidenta explicó que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República requieren evidencia sólida antes de iniciar investigaciones o ejecutar órdenes de detención relacionadas con solicitudes internacionales.

“Ningún ciudadano mexicano, sin importar de qué partido político sea o si es funcionario público, debe enfrentar acusaciones sin pruebas y sin un juicio justo”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal transparentar los expedientes relacionados con solicitudes de extradición entre México y Estados Unidos registradas en los últimos años.

Inicialmente, la mandataria mencionó que existían 38 casos rechazados por autoridades estadounidenses, aunque posteriormente corrigió la cifra y precisó que son 36 expedientes.

“Le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores y a la consejera jurídica que expliquen todos los casos que ha habido en los últimos años”, indicó.

Sheinbaum consideró importante hacer pública esta información para evidenciar cómo funciona la cooperación judicial bilateral y mostrar que México también ha enfrentado negativas de Estados Unidos bajo argumentos procesales.

Durante la conferencia, la presidenta también cuestionó lo que consideró una relación asimétrica entre ambos países en este tipo de procesos judiciales.

“Solo pongamos al revés: que México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición”, planteó.