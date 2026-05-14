Enrique Inzunza, señalado por narcotráfico, falta por tercera vez a Comisión Permanente

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CIUDAD DE MÉXICO.- Por tercera ocasión consecutiva, el senador de Morena, Enrique Inzunza, no asistió a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en medio de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

En sustitución del legislador sinaloense participó Alejandro Murat, quien fue aprobado como senador suplente durante el periodo de receso legislativo.

En entrevista con medios nacionales, Murat aseguró que su incorporación responde a una decisión interna del grupo parlamentario de Morena y no a una solicitud directa de Enrique Inzunza.

“Soy suplente para cualquier senador y siempre será un privilegio participar en la Permanente”, declaró.

La ausencia de Inzunza ocurre luego de que autoridades estadounidenses lo incluyeran en investigaciones relacionadas con presuntos nexos entre funcionarios sinaloenses y grupos del crimen organizado.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, sostuvo que asistir o no a las sesiones corresponde únicamente a una decisión personal del senador.

“Él es un hombre de leyes y tomará su decisión. Estoy seguro de que explicará todo en su momento”, expresó.

Cantón Zetina también descartó pronunciarse sobre una eventual solicitud de licencia por parte del legislador sinaloense y afirmó que no ha tenido comunicación reciente con él.

La semana pasada, Enrique Inzunza había anunciado públicamente que acudiría a la sesión de la Comisión Permanente; sin embargo, horas antes informó a través de redes sociales que no asistiría para evitar que la oposición generara, según sus palabras, “un espectáculo indigno del recinto legislativo”.

Desde que se dieron a conocer las acusaciones en Estados Unidos, el senador morenista únicamente acudió a una sesión para registrar asistencia, sin permanecer posteriormente en el pleno ni participar en votaciones relevantes, incluida la integración de la propia Comisión Permanente.