Morena, PVEM y PT ratifican alianza rumbo a elecciones de 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.-Las dirigencias nacionales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) confirmaron que mantendrán su alianza rumbo al proceso electoral de 2027, durante la instalación formal de las mesas de diálogo donde definirán en qué estados competirán en coalición y en cuáles irán por separado como parte de su estrategia política.

Durante el encuentro, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, afirmó que la coalición se mantiene sólida y con disposición de construir acuerdos entre las tres fuerzas políticas.

“Estamos delineando rutas rumbo al próximo proceso electoral con la convicción de que nuestra coalición está unida y fuerte. Hay voluntad de ir juntos y de definir fraternalmente en qué estados competiremos aliados y en cuáles, por estrategia electoral, no será así”, expresó.

Por su parte, Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, señaló que su partido llega fortalecido al nuevo proceso electoral y adelantó que impulsarán perfiles con compromiso ambiental.

Indicó que uno de los temas prioritarios dentro de la alianza será fortalecer los filtros para seleccionar candidaturas y evitar perfiles cuestionados.

“Lo que está en juego es el país que queremos para las actuales y futuras generaciones. El tema ambiental será central en los perfiles que respaldemos”, sostuvo.

En tanto, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, aseguró que la coalición atraviesa uno de sus momentos más sólidos y descartó cualquier ruptura entre los partidos aliados.

“No vamos a dar marcha atrás. Creemos que esta coalición debe mantenerse por el bien de México”, afirmó.

Las dirigencias partidistas también adelantaron que Morena aplicará nuevos mecanismos de revisión para definir candidaturas rumbo a 2027, con el objetivo de blindar los procesos internos y evitar postulaciones ligadas a antecedentes delictivos o perfiles con señalamientos.

Citlalli Hernández explicó que uno de los principales criterios seguirá siendo el método de encuestas, aunque ahora tendrá mayor peso la opinión positiva de la ciudadanía sobre cada aspirante.

Además, señaló que buscarán coordinación con autoridades para detectar posibles antecedentes o alertas relacionadas con quienes aspiren a competir bajo las siglas de la llamada Cuarta Transformación.

Las mesas de diálogo entre Morena, PVEM y PT ocurren en medio del contexto político marcado por la defensa de la soberanía nacional impulsada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como por las tensiones derivadas de señalamientos desde Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.