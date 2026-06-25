Quintana Roo lidera aumento de precios en México durante primera quincena de junio: INEGI

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CANCÚN.- Quintana Roo fue la entidad del país que registró el mayor incremento de precios durante la primera quincena de junio, al reportar una variación de 0.31 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) indica que, mientras a nivel nacional la inflación presentó una disminución quincenal de 0.11 por ciento, algunos estados registraron aumentos por encima del promedio, encabezados por Quintana Roo, seguido de Aguascalientes con 0.13 por ciento, Colima con 0.12 por ciento, Estado de México con 0.09 por ciento y San Luis Potosí con 0.07 por ciento.

A nivel de ciudades, Cancún ocupó el primer lugar nacional en incremento de precios con una variación de 0.40 por ciento durante la quincena, seguida de Esperanza, Sonora, y Saltillo, Coahuila, ambas con 0.27 por ciento.

En contraste, Tlaxcala registró la mayor disminución de precios entre las entidades federativas con una caída de 0.68 por ciento. También destacaron las reducciones observadas en Puebla (-0.63 por ciento), Hidalgo (-0.50 por ciento), Nayarit (-0.43 por ciento) y Guerrero (-0.38 por ciento).

Entre las ciudades con las mayores bajas se ubicaron Izúcar de Matamoros, Puebla, con una reducción de 0.85 por ciento; Acapulco, Guerrero, con 0.77 por ciento; y la ciudad de Tlaxcala con 0.68 por ciento.

Los datos forman parte del informe quincenal del INEGI sobre el comportamiento de los precios al consumidor en el país, el cual mostró una inflación anual de 3.55 por ciento durante la primera mitad de junio de 2026.