Analizan capacidad de la laguna de Bacalar para autorizar más embarcaciones

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BACALAR.- La Capitanía de Puerto de Chetumal inició un análisis técnico para determinar si la laguna de Bacalar cuenta con la capacidad necesaria para permitir el ingreso y operación de un mayor número de embarcaciones, con el propósito de mantener un equilibrio entre el crecimiento de la actividad turística y la conservación del ecosistema.

El capitán de Puerto de Chetumal, Román Bustos Gómez, informó que la evaluación se realiza en coordinación con prestadores de servicios turísticos, quienes presentarán una propuesta formal para solicitar la incorporación de nuevas unidades dedicadas a recorridos y actividades recreativas.

Explicó que la autoridad marítima analizará diversos aspectos antes de emitir una resolución, entre ellos la seguridad de la navegación, la capacidad operativa de la laguna y el posible impacto ambiental que implicaría un aumento en el tránsito de embarcaciones.

Precisó que la decisión no dependerá únicamente de la demanda del sector turístico, sino de criterios técnicos que permitan garantizar un crecimiento ordenado y sustentable.

Bustos Gómez recordó que el incremento en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros durante los últimos años también ha elevado la demanda de paseos en lanchas, pontones, veleros y otras embarcaciones recreativas.

Indicó que este escenario obliga a revisar de manera permanente las condiciones de operación en la laguna, considerada uno de los ecosistemas más importantes y frágiles del sur de Quintana Roo.

Entre los objetivos del análisis se encuentran evitar la saturación de embarcaciones, reducir riesgos para los usuarios y prevenir afectaciones a la calidad del agua y al entorno natural.

El capitán de Puerto señaló que, una vez recibida la propuesta del sector náutico, se realizará una evaluación integral en la que podrían participar otras autoridades vinculadas con la protección ambiental y el ordenamiento de las actividades acuáticas.

Con base en los resultados, se definirá si existe capacidad para autorizar nuevas embarcaciones, establecer límites de operación o implementar medidas regulatorias que favorezcan un desarrollo turístico sostenible.