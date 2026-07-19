Trump desea que la Copa del Mundo regrese a EU “inmediatamente” y pronostica que Argentina será campeón

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su deseo de que la Copa del Mundo regrese “de inmediato” a territorio estadounidense y aseguró que solicitará al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explorar la posibilidad de organizar otro torneo mientras permanezca en el cargo.

En una entrevista con Fox Sports, previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el mandatario afirmó que tiene una “gran idea” para que Estados Unidos vuelva a ser sede de la máxima competencia del futbol internacional.

“Según las cifras, lo solicitaremos de inmediato”, declaró Trump, aunque reconoció que una decisión de ese tipo provocaría “conmoción” e “indignación”. “Tenemos que volver a hacerlo, y tenemos que volver a hacerlo mientras yo esté aquí, ¿me oyes, Gianni?”, añadió.

Sin embargo, las próximas sedes de la Copa del Mundo ya fueron definidas por la FIFA. La edición de 2030 se disputará en Marruecos, Portugal y España, con partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay, mientras que Arabia Saudita albergará el torneo de 2034.

Además, el reglamento de la FIFA establece que las confederaciones que hayan organizado alguno de los dos mundiales anteriores no pueden postularse para el siguiente, por lo que Estados Unidos no tendría posibilidades de albergar nuevamente el torneo antes de 2038.

Trump destacó el éxito de asistencia registrado durante el Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, al señalar que la demanda permitió llenar los estadios durante la competencia. De acuerdo con cifras de la FIFA, el torneo reunió a 6.6 millones de espectadores, la cifra más alta en la historia del certamen.

El mandatario también pronosticó que Argentina derrotaría a España en la final y conservaría el título mundial, al considerar que “es difícil apostar en contra de Messi”.

La relación entre Trump e Infantino ha generado diversas críticas durante la organización del Mundial 2026, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre el costo de las entradas, los problemas para la expedición de visas y otros temas relacionados con la organización del torneo.