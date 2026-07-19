Vecinos de Chetumal protestan en CFE por apagones y daños a electrodomésticos

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CHETUMAL.- Habitantes de diversas colonias de Chetumal se manifestaron en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir una solución definitiva a los constantes apagones que, aseguran, han provocado pérdidas de alimentos, daños en electrodomésticos y afectaciones a personas vulnerables.

Aunque la convocatoria contemplaba una caminata desde el estacionamiento del Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH), la baja asistencia llevó a los participantes a trasladarse directamente a las instalaciones de la CFE, donde entregaron un escrito con sus demandas.

Luis Croce, vecino de la colonia 20 de Noviembre, afirmó que decidió participar debido a que los reportes por fallas en el suministro eléctrico no son atendidos con oportunidad, especialmente los fines de semana, cuando los cortes suelen intensificarse.

“Estamos hartos del mal servicio. En nuestra colonia hay fallas cada semana. Ya se han quemado aires acondicionados, televisores y refrigeradores por los bajones de energía”, expresó.

Los inconformes señalaron que, además de las interrupciones constantes del servicio, enfrentan recibos con cobros elevados que, según dijeron, oscilan entre mil 500 y cuatro mil pesos, e incluso en algunos casos superan los 15 mil pesos.

Manuel Gómez, habitante de la colonia Centenario, criticó que la empresa solicite facturas de los aparatos dañados para iniciar los procesos de reclamación, requisito que calificó como poco viable al tratarse de equipos adquiridos hace varios años.

Indicó que en su zona los apagones ocurren hasta tres veces al día, principalmente durante las lluvias, lo que incrementa el riesgo de daños en los equipos eléctricos.

Durante la protesta, los asistentes colocaron carteles con consignas para exigir una respuesta de la paraestatal y advirtieron que, de no resolverse el problema, podrían realizar nuevas movilizaciones e incorporar a habitantes de comunidades rurales afectadas por las fallas en el suministro.

Ángel Martín, uno de los participantes, señaló que la manifestación surgió a partir del descontento ciudadano por los constantes cortes de energía y los altos costos del servicio, además de las afectaciones que enfrentan personas enfermas o con movilidad limitada.

Al concluir la protesta, personal de la CFE recibió a una comisión de manifestantes, quienes entregaron formalmente un documento en el que solicitaron acciones inmediatas para terminar con los apagones en la capital del estado.