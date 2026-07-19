Cae recaudación del Impuesto al Hospedaje en Quintana Roo durante 2026

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CHETUMAL.- La recaudación del Impuesto al Hospedaje en Quintana Roo alcanzó dos mil 202 millones 556 mil 82 pesos durante el primer semestre de 2026, lo que representa un avance de 64.59% respecto a la meta anual; sin embargo, el ingreso fue menor al obtenido en el mismo periodo de 2025, reflejando el impacto de la desaceleración turística registrada en los últimos meses.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para este año se estima recaudar tres mil 410 millones 42 mil 336 pesos por este gravamen, uno de los principales ingresos estatales vinculados a la actividad turística.

Las cifras muestran que entre enero y junio de 2025 la recaudación ascendió a dos mil 434 millones 260 mil 23 pesos, por lo que en 2026 se registró una disminución de 231 millones 704 mil pesos.

La reducción coincide con una menor afluencia de visitantes, particularmente por la caída en la llegada de pasajeros internacionales al Aeropuerto de Cancún, que durante el primer semestre perdió 418 mil viajeros, equivalente a una baja de 3.19% respecto al mismo periodo del año anterior.

Especialistas atribuyen parte de este comportamiento a la disminución de asientos internacionales disponibles, derivada de ajustes en las rutas aéreas durante la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026, además de una menor ocupación hotelera en el inicio de la temporada de verano.

El Impuesto al Hospedaje se aplica a los servicios de alojamiento prestados por hoteles, moteles, posadas, villas, departamentos, tiempos compartidos, marinas turísticas, campamentos y plataformas de hospedaje temporal que operan en Quintana Roo.

En años recientes, este gravamen ha mantenido una tendencia creciente. Durante el primer semestre de 2024 la recaudación fue de dos mil 79 millones 897 mil 886 pesos, mientras que en el mismo lapso de 2025 aumentó a dos mil 434 millones 260 mil 23 pesos.

Aunque los ingresos de 2026 continúan por encima de los registrados hace dos años, el retroceso frente a 2025 refleja los desafíos que enfrenta el sector turístico, del cual depende una parte importante de la captación fiscal del estado.